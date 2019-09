Wordt The Last of Us Part II dé blockbuster van dit voorjaar?

Vraag het een willekeurige gamer en de kans is groot dat hitspel The Last of Us (2013) bovenaan veel ‘beste-games-ooit’-lijstjes staat. Logisch dus dat er over de wereld halsreikend wordt uitgekeken naar de opvolger: The Last of Us Part II. Tweakers mocht op uitnodiging naar de game-ontwikkelaar in de VS. Lijkt de opvolger aan de hoge verwachtingen te voldoen?

Volledig scherm The Last of Us Part II © Naughty Dog ,,Hoe vond je onze zoen?”, vraagt de een. ,,Mwah, een zesje”, giegelt de ander. Schuilend voor een sneeuwstorm vinden twee tienermeisjes liefde en warmte bij elkaar. Voor even zijn Ellie en Dina twee doodnormale jonge vrouwen die een intiem moment delen. Voor heel even dan, want dit is The Last of Us Part II en het leven van Ellie en Dina is verre van normaal en de wereld verre van een liefdevolle, warme plek.

De band tussen ouder en kind

Volledig scherm The Last of Us Part II © Naughty Dog In 2013 maakten gamers wereldwijd kennis met Ellie en Joël, de hoofdpersonages van PlayStation 3-spel The Last of Us, dat sindsdien wereldwijd zeventien miljoen keer over de toonbank ging. Het spel ging over de band tussen ouder en kind en over hoe ver een ouder gaat om zijn of haar kind te beschermen. Zet dat in een wereld vol zombie-achtige wezens en bandieten en je hebt een meesterwerk. Het maakte van The Last of Us een emotioneel avontuur en het leverde PlayStation-gamers een absolute klassieker op.

The Last of Us Part II speelt zich ongeveer een jaar na het verhaal van het eerste spel af. Joël en Ellie hebben een leven opgebouwd in Jackson, een van de weinige veilige zones waar mensen in vrede kunnen wonen. Ze hebben er werk, hobby’s en een sociaal leven. Dat relatief zorgeloze leventje wordt echter op zijn kop gezet door een bepaalde ingrijpende gebeurtenis, waarover de makers nog niets kwijt willen. Duidelijk is wel dat Ellie woedend is. Ze gaat op jacht naar de daders en volgt hun spoor richting de Amerikaanse stad Seattle.

Dat Seattle is onherkenbaar. Het is meer dan vijfentwintig jaar geleden sinds het virus uitbrak en het normale leven ophield. De natuur claimt langzaam maar zeker de steden terug, wat voor kleurrijke beelden zorgt. Gebouwen zijn begroeid en mede daardoor grotendeels ingestort. De straten worden bewaakt door vijandelijke soldaten van een agressieve groepering die de macht heeft in Seattle. Ellie vecht en sluipt haar weg langs deze obstakels en wordt, zo is ook in de onlangs vrijgegeven trailer te zien, herenigd met Joël.

Vlinders in de buik

Toch is duidelijk dat Ellie’s wereld een stuk groter geworden is sinds het vorige spel. Zo beloven de hierboven genoemde Dina, maar ook enkele andere vrienden, een belangrijke rol te gaan spelen in het verhaal. In dat verhaal staat emotie voorop. Wie dat weet, snapt ook dat Halley Gross een van de belangrijkste mensen is voor The Last of Us Part II.

Gross is de schrijfster die samen met regisseur Neil Druckmann verantwoordelijk is voor de tussenscènes en dialogen in het spel. Die zijn, zo durven wij op basis van twee uur spelen alvast te concluderen, van torenhoog niveau. De in de eerste alinea beschreven scène was zo goed dat we zelfs plaatsvervangende vlinders in onze buik voelden.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm The Last of Us Part II © Naughty Dog

Het vermelden waard is dat de actie in dit tweede deel wat sneller en gevarieerder is dan het eerste deel. Je kunt bijvoorbeeld springen en aanvallen van vijanden ontwijken met een ‘dodge-knop’. Daarnaast is Ellie een stuk beter geworden in vechten met haar handen.

Toch vallen deze vernieuwingen in het niet bij het belang van gevoelige, filmische scènes zoals hierboven beschreven. The Last of Us Part II belooft dankzij dat soort momenten een van de meest sfeervolle en emotionele games ooit te worden. Daarmee trekt ontwikkelstudio Naughty Dog de lijn van het eerste deel moeiteloos door en dat is het beste nieuws dat gamers konden krijgen.