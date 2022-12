‘Wordle’ en ‘iPhone 14' de populairste techzoekwoorden in Google van 2022

Het woordspelletje Wordle was afgelopen jaar in Nederland de game waar verreweg het vaakst in Google naar werd gezocht. Daarnaast werd de zoekmachine ook vaak gebruikt om informatie over de nieuwe iPhone 14 te vinden.

Dat blijkt uit Googles jaarlijkse ‘Year in Search’-overzicht, waarin het zoekbedrijf de grootste zoektrends van 2022 op een rij zet.

Naast Wordle en de iPhone 14 was ook de James Webb-ruimtetelescoop buitengewoon in trek. Een grote storing bij chatdienst WhatsApp zorgde er ook voor dat we in Nederland massaal naar de zoekmachine gingen.

De volledige lijst met populairste tech- en gamezoekwoorden in Nederland vind je hieronder:

1. Wordle

2. iPhone 14

3. James Webb-ruimtetelescoop

4. WhatsApp storing

5. FIFA 23

6. iPhone 13

7. NFT

8. iOS 16

9. Samsung S22

10. Elden Ring

Woordspel Wordle was eind vorig jaar ineens een gigantische hit. Spelers moeten in een beperkt aantal woorden proberen een woord te raden zoals in Lingo. In de Verenigde Staten werd de game opgekocht door The New York Times. De Nederlandse versie, getiteld Woordle, is inmiddels hier op AD te spelen.

Oekraïne en The Voice in algemene zoeklijsten

In de algemene zoeklijsten was Oekraïne het meest gezochte onderwerp, gevolgd door Jeroen Rietbergen van The Voice. De algemene lijst met zoekonderwerpen van 2022 is als volgt:

1. Oekraïne

2. Jeroen Rietbergen

3. Viaplay

4. Ali B

5. Testen voor Toegang

6. Jeffrey Dahmer

7. Wordle

8. Queen Elizabeth

9. HBO Max

10. Quarantaineregels

Op de website van Google zijn nog meer zoeklijsten voor het jaar te vinden. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Marc Overmars de meest opgezochte sporter is, BOOS het meest gezochte tv-programma en Johnny Depp de populairste beroemdheid.

