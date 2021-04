Wordfeud uitgespeeld? Probeer dan deze woordspelletjes eens

Wordfeud blijft voor veel mensen favoriet: uit cijfers gedeeld met deze site bleek onlangs dat een half miljoen Nederlanders het spel in 2020 hebben gedownload. Daarmee is het jaren na de eerste hype nog steeds een gigantische hit in ons land.

Maar verandering van spijs doet eten, en soms ben je gewoon weer eens toe aan iets anders. Hebben woordspelletjes wel je voorkeur, dan zou je de volgende onderstaande vijf titels zeker een kans moeten geven.

Ruzzle (Android, iOS)

Ruzzle is al jaren populair en kent miljoenen spelers wereldwijd. Sommigen zullen direct denken aan het spel Boggle van weleer. De bedoeling is om binnen een bepaalde tijd zo snel mogelijk en zo veel mogelijk woorden te vormen met de letters die door elkaar gehusseld zijn. Je kan in je eentje tegen iemand anders spelen, of je vormt teams en gaat zo de woordstrijd met meerdere spelers aan. De woorden met de meeste bonusstenen zorgen logischerwijs voor meer punten. Spannend, vermakelijk en bij vlagen zenuwslopend.

WordOn (Android, iOS)

Wat als je lastige letters tijdens Scrabble niet alleen kon inwisselen maar aan je tegenstander zou kunnen geven? Dat principe hanteert WordOn. Het spel flirt ook op andere punten met Scrabble, al is er geen groot bord maar werk je steeds je plankje met vakjes af. Sommige vakken verdubbelen of verdrievoudigen de waarde van een letter en het laatste vakje geeft tien bonuspunten als je een extra lang woord weet te leggen. Het leukste is om bepaalde letters te lozen om het je tegenstander lastig te maken. met de kans dat hij of zij er wel een woord meemaakt en zo extra punten scoort. Andersom werkt dit natuurlijk ook. Het onvoorspelbare karakter maakt de dynamiek van WordOn extra leuk.

Woord Snack (Android, iOS)

Voorgestelde letters met elkaar verbinden en er zoveel en zo snel mogelijk woorden van maken: daar komt Woord Snack in een notendop op neer. Dat is als kort tijdverdrijf absoluut vermakelijk. Het begint makkelijk maar wordt al snel lastiger. Hints kun je kopen met verdiende muntjes of je roept via Facebook de hulp in van vrienden. Voor liefhebbers van Lingo (het tv-programma) is dit zeker een aanrader. Een leuke breintrainer dus al zit Woord Snack bomvol reclameboodschappen die te pas en te onpas tussendoor komen. Die kun je overigens afkopen voor de prijs van een cappuccino en dat raden we dan ook ten zeerste aan.

Word Search/ Woordzoeker in het Nederlands (iOS)

Dit spel doet precies wat de titel belooft: een app die de bekende Woordzoeker puzzelvariant op een aantrekkelijke manier aanbiedt. Naast de bekende klassieke manier van spelen, kun je tegen de klok spelen, power-ups inzetten of zelf een verborgen puzzel maken en die naar vrienden en familieleden sturen. Er zijn overigens talloze vergelijkbare spelletjes als deze beschikbaar, zowel in de App Store van Apple als in de Google Play Store. Check goed het aantal sterren, alsook de hoeveelheid recensies en waarderingen. Dat geeft veelal een goede indruk of je met een plezierige of een halfbakken game te maken hebt.

Words With Friends (Android, iOS)

Wil je het jezelf wat lastiger maker en je Engelse woordenschat bijspijkeren? Of heb je buitenlandse vrienden? Dan is Words With Friends het proberen waard. Het is feitelijk een Scrabble-kloon alleen dan dus volledig in de Engelse taal. Er zijn wekelijkse challenges, je verdient onderscheidingen en je kunt desgewenst onder tijdsdruk spelen. Daarnaast kun je je legbeurten terugkijken (wat had je nog meer kunnen leggen?) én de game jouw vaardigheden laten analyseren. Wie al die extraatjes niet behoeft, downloadt beter Words With Friends Classic.

