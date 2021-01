Wikipedia viert twintigste verjaardag: ‘Urker vistaart langst bestaande Wikihoax’

Wikipedia, de bekendste en grootste online encyclopedie bestaat vandaag precies twintig jaar. Inmiddels is de website leesbaar in driehonderd talen, waaronder het Nederlands, Fries en Limburgs.

Wikipedia werd in 2001 opgericht door Jimmy Wales en Larry Sanger. Internet stond nog in de kinderschoenen en de oprichters en eerste schrijvers waren van mening dat kennis vrij gedeeld moest worden. Dat was toen een behoorlijk radicaal idee. Een paar maanden later, op 19 juni, volgde ook de Nederlandse versie van de online encyclopedie. Inmiddels staan er wereldwijd 53 miljoen artikelen op Wikipedia, die maandelijks meer dan 15 miljard keer bezocht worden. In het Nederlands bestaan er zo’n twee miljoen artikelen. Dat maakt onze taal de zesde van Wikipedia, voor bijvoorbeeld Spaans en Russisch. Wikipedia is open-source, waardoor iedereen zonder toestemming kan bijdragen aan artikelen.

De website draait volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van donaties om de kosten (bijvoorbeeld voor de servers) te betalen.

Twintig jaar Wikipedia brengt bijzondere verhalen met zich mee, bijvoorbeeld die van de Urker vistaart, het fictieve recept van ‘de smerigste taart’ ooit. De bereidingswijze van het gerecht staat jarenlang onopgemerkt op Wikipedia, geplaatst in 2009 door drie studenten uit Enschede. In 2017 komt de grap dan toch aan het licht, als topkoks Julius Jaspers en Robert Kranenborg het recept bereiden in een televisieprogramma. „We kwamen niet meer bij van het lachen. Heel serieus en met strakke gezichten stonden ze daar een Urker vistaart te maken. En niet de eerste de beste koks! Je gelooft je ogen niet”, vertelt één van de studenten daarna in deze krant.

De Nederlandstalige Wikipedia-community is erg actief. Zo’n 1200 mensen per maand leveren op allerlei manieren een bijdrage. Ze schrijven, controleren of redigeren een artikel. Elke dag komen er ongeveer 150 artikelen bij en stukken worden honderden keren aangepast. Misschien wel het meeste werk zit in het artikel over Goede Tijden, Slechte Tijden. De soapserie loopt al sinds 1990 en de pagina op Wikipedia werd al bijna 10.000 keer aangepast.

