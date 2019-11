WhatsApp waarschuwt voor nieuw lek: zo blijf je veilig

Door het lek kon op afstand toegang worden verkregen tot een kwetsbare smartphone. Dat kon met behulp van een speciaal mp4-videobestand. Hackers zouden de video kunnen versturen via WhatsApp en als de video gedownload werd – iets wat in WhatsApp automatisch kan gebeuren – zou de gebruiker het risico lopen gehackt te worden. Cybercriminelen zouden in dat geval bijvoorbeeld toegang kunnen krijgen tot bestanden die in de app worden opgeslagen, zoals berichten, foto’s of filmpjes.



WhatsApp rolde al een update uit om het lek te dichten. Volgens moederbedrijf Facebook zouden er geen aanwijzingen zijn dat de aanval ook ‘in het wild’ werd gebruikt. Dat betekent dat er voor zover bekend geen gebruikers effectief getroffen werden door de hack. Desondanks is het een goed idee om te controleren of je de laatste versie van de app op je smartphone hebt en indien nodig te updaten. Zo niet blijf je immers kwetsbaar.



Je kan checken welke versie van WhatsApp je op je telefoon hebt in de Google Play Store op Android of de App Store op iOS. Indien er een update beschikbaar is, kan je die het best meteen uitvoeren.