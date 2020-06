WhatsApp rolt betaalfunctie uit in Brazilië

Review Sonos Arc: Uitstekend bioscoopge­luid in huis met fors prijskaart­je

15 juni Er begint een nieuw hoofdstuk voor audiofabrikant Sonos. De nieuwe Sonos Arc soundbar met Dolby Atmos is vanaf nu te koop, net als de Sonos Five en Sonos Sub Gen 3, wat feitelijk geüpdatete versies zijn van de Play:5 en de vorige Sonos Sub. Qua prijs is de Sonos Arc fors, maar is-ie dat ook waard? Hardware Info bekeek de high-end soundbar nader...