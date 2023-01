WhatsApp beveiligen: zo blijven je appjes achter slot en grendel

Hands-on De nieuwe VR-bril van de PlayStati­on 5 is indrukwek­kend

De ontwikkelingen in virtual reality hebben elkaar de laatste jaren in hoog tempo opgevolgd, dus de PlayStation VR is met zijn meer dan zes jaar al bijna bejaard te noemen. Gelukkig komt dit jaar de PSVR2, die we op techbeurs CES in Las Vegas getest hebben.

11 januari