Weten waar een foto vandaan komt? Zo werkt Google Reverse Image Search

Google leent zich prima voor het zoeken naar afbeeldingen, maar het kan ook andersom. Zo achterhaal je de oorsprong van afbeeldingen die je tegenkomt of zelf bezit, of zoek je naar vergelijkbare plaatjes. Hieronder leggen we uit hoe je dat doet en waarom dat best handig kan zijn.

Google Reserve Image Search laat je naar afbeeldingen zoeken met behulp van een al bestaande afbeelding als startpunt. Je tikt dus geen zoekwoord in, maar uploadt een plaatje via een webbrowser.

Waarom zou je een foto willen opzoeken?

Dat kan verschillende redenen hebben. Om te beginnen als je meer informatie over een foto of beeltenis wilt hebben. Een omgekeerde beeldzoekopdracht kan bijvoorbeeld een website opleveren met de naam van een fotograaf of informatie over een product. Of het levert je namen op van planten, dieren of mensen die op de foto staan.

Een andere reden kan zijn om te kijken of je met plagiaat te maken hebt. Stel: iemand heeft online een afbeelding bij een artikel of een blog geplaatst die jou wel heel erg bekend voorkomt. Je hebt het idee dat je die afbeelding al een keer eerder hebt gezien op een andere website. Of nog erger: de afbeelding is van jou en is zonder overleg gebruikt door derden. Een omgekeerde beeldzoekopdracht levert vergelijkbare of soms dezelfde afbeeldingen op. Zo kan je erachter komen of een afbeelding is gekopieerd van andermans werk.

Tenslotte kun je met een omgekeerde beeldzoekopdracht vergelijkbare afbeeldingen vinden. Als je andere foto’s of afbeeldingen wilt vinden die passen bij een specifieke afbeelding, zal dit in de meeste gevallen gerelateerde afbeeldingen opleveren. Handig als je bijvoorbeeld over beeld beschikt dat niet scherp genoeg is of een te klein formaat heeft. Met een omgekeerde zoekopdracht stuit je wellicht op beeld dat veel mooier, scherper en groter is. Controleer dan wel of je het beeld daadwerkelijk mag gebruiken.

Hoe werkt Google Reverse Image Search?

Een afbeelding die je gebruikt voor een omgekeerde zoekopdracht wordt geanalyseerd op opvallende eigenschappen, kleuren, lijnen en texturen. De zoekopdracht die op basis van Googles vliegensvlugge analyse wordt gegenereerd, wordt vervolgens vergeleken met miljarden mogelijke afbeeldingen waartoe Google toegang heeft.

Als er een exacte overeenkomst wordt gevonden, toont Google deze samen met eventuele verschillende formaten van afbeeldingen die het heeft kunnen vinden. Daarnaast worden gerelateerde afbeeldingen en relevante webpagina’s getoond.

Zo zoek je naar afbeeldingen bij Google

Op een laptop, tablet of pc werkt dit het makkelijkst. Ga naar zoekmachine Google en tik op ‘Afbeeldingen’. Klik vervolgens op het camera-icoontje in de zoekbalk. Je kunt dan een afbeelding uploaden vanaf je computer, of een link naar een afbeelding online plakken.

Chrome-gebruikers kunnen ook tijdens het browsen met de rechtermuisknop klikken op een afbeelding en kiezen voor ‘Afbeelding zoeken met Google Lens’. Dan verschijnt een nieuwe pagina met extra informatie over de afbeelding, samen met vergelijkbare afbeeldingen.

Google Reverse Image Search op je mobiele telefoon

Op een smartphone kun je terecht in de mobiele Google Search-app om een afbeelding op te zoeken. In je webbrowser zoals op een computer lukt dat niet zomaar, omdat het camerapictogram daar niet verschijnt.

Je kunt wel de desktopwebsite proberen te laden, als je toch in de browser Reverse Image Search wil gebruiken. Dit werkt in Safari, maar het werkt beter in de Chrome-browser-app (Android en iOS). Tik in Safari op het aA-pictogram links onderaan en kies ‘Vraag om desktopsite’. In Chrome tik je op het menu met de drie puntjes, scrol je vervolgens een flink stuk naar beneden en selecteer je ‘Desktopsite aanvragen’.

