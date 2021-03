‘Wereldwijde revolutie’: kleine schotel in het weiland bij Groenekan zorgt voor ongekend snel internet

Storing bij Belasting­dienst nog niet opgelost

3 maart De grote storing bij de Belastingdienst, waardoor het soms niet mogelijk is om aangifte te doen, is vanochtend nog steeds niet opgelost. De oorzaak van het probleem is nog niet duidelijk, daar wordt nog naar gezocht, geeft een woordvoerder van de fiscus aan. Sprake van overbelasting door drukte of een doelgerichte poging om met veel inlogpogingen de site offline te halen, een zogeheten ddos-aanval, is er niet.