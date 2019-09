Welke laptoptas is de perfecte compagnon voor jouw laptop?

Hoe licht je laptop ook mag zijn, je sleurt hem natuurlijk liefst niet bloot onder je arm mee. Het draagcomfort is bovendien ontzettend belangrijk, anders heb je binnen de kortste keren rugpijn na een dag pendelen. We bekeken een aantal tassen voor jouw laptop.

Rugzak: Dicota Backpack eSports (€ 120)

Volledig scherm Backpack eSports © Dicota

Voor een rugzak is 120 euro al een behoorlijk stevig prijskaartje, maar de Dicota Backpack eSports heeft dan ook stevige troeven. Zo is hij waterdicht, ergonomisch zeer verantwoord en is er een borstriem voor extra comfort. Maar het is vooral in de opdeling dat deze rugzak indruk maakt: plaats voor een 17"-laptop én voor een hele hoop andere draagbare hardware, zoals een toetsenbord, muis, headset, kabels, enzovoort. Maar qua uiterlijk steel je niet écht de show.

Draagtas: Port Designs Zurich (€ 42)

Volledig scherm Port Designs Zurich © Port Designs Zurich

Volgens fabrikant Port Designs is deze leren tas de ultieme ‘urban’, moderne laptoptas. De klassieke zakenman of -vrouw zal hier vermoedelijk ook sneller voor kiezen dan voor een laptoprugzak. De Zurich is te krijgen in diverse kleuren en maten - wij tonen hier de versie voor een 13,3"-laptop -, maar ze hebben allemaal dezelfde luxueuze afwerking.

Sleeve: Thule Subterra TSS-315 (€ 35)

Volledig scherm Subterra © Thule

Volstaat een sleeve of laptophoes voor jou? Het populaire merk Thule biedt sowieso degelijke kwaliteit. Laptopsleeves zijn vooral bedoeld als lichte extra bescherming, om je laptop mee onder je arm te kunnen nemen, maar deze heeft ook een handvat. En een extra vak voor een tablet, eReader of oplader.

Budget: Targus Classic+ (€ 23)

Volledig scherm Targus Classic © Targus

Als het wat meer casual mag zijn, niet te duur én als je niet veel meer dan een laptop moet meenemen, dan is deze Targus Classic een aanrader. Ondanks de zeer lichte prijs, is dit toch een stevig ding en zitten er aan de voorzijde ook enkele zeer handige minicompartimenten voor sleutels, oortjes smartphone, treinabonnement of dergelijke.

Ultieme reisgenoot: Targus CUCT04R (€ 225)

Volledig scherm Targus Classic © Targus