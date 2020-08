Wehkamp laat pakket bezorgen ‘op een afgesproken plek rond het huis’

Onlinewarenhuis Wehkamp laat pakketten bezorgen ‘op een afgesproken plek rond het huis’, bijvoorbeeld achter een paal onder de carport of in de garage. Het gaat om een proef met pakketbezorger DHL. Die is nu al zo'n succes dat DHL de service fors gaat uitbreiden.

Voordeel van ‘afgesproken plek’ is dat je niet thuis moet zijn als de bezorger komt en dat die ook niet meer bij buren moet aankloppen. En klanten stellen dat op prijs, zeggen Wehkamp en DHL, die afgelopen weken de extra service testten en nu verder gaan uitbreiden.

,,Een mooie toevoeging aan de afleveropties die we al bieden”, stelt Wehkamp-coo Frans Falize in een verklaring van DHL. ,,De eerste ervaringen tonen aan dat onze klanten de afgesproken plek handig vinden. Daarom schalen we het testgebied snel op naar het hele land”.

DHL zelf wil vanaf september de nieuwe bezorgoptie landelijk aanbieden en dan ook voor andere bedrijven.

Bezorgen op afgesproken plek is vanaf nu mogelijk in specifieke postcodegebieden in alle provincies. De proef met Wehkamp wordt uitgebreid met andere webwinkels, aldus DHL, zoals G-Star, HEMA, Just Brands (van PME Legend, Vanguard, Cast Iron), Zalando en Zooplus.

Diefstal

In het online bestelproces kun je zelf aangeven waar de bezorger het pakket achter mag laten. Wel goed om te weten: wordt het pakje gestolen nadat het ergens rond jouw huis is afgeleverd? Dan ligt de verantwoordelijkheid niet bij de bezorger of Wehkamp, maar bij jou als klant.