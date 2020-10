Wees geen Trump met maga2020!: zo kies je wel een superveilig wachtwoord

Donald Trump's twitter-account met het wachtwoord maga2020! was een gelukje voor de Nederlandse hacker die het account binnendrong , maar miljoenen mensen gebruiken ook slechte wachtwoorden. Toegegeven, er is maar één president van Amerika, maar een goed wachtwoord is tegenwoordig noodzakelijk om je online data veilig te houden. Een paar tips.

1. Zo kies je een goed wachtwoord

Nederlanders kiezen volgens onderzoeken uit 2018 en 2019 het vaakst 12345 als wachtwoord. En in de top van de lijst zijn meer opvallende keuzes: 111111 komt binnen op zes, sunshine is nieuw op acht, princess debuteert op plek elf. Donald staat 23e. Ook 666666, 654321, !@#$%^&*, charlie, aa123456 en password1 zijn toegetreden tot de ranglijst.

We hoeven niet uit te leggen waarom dat onveilig is. Kies daarom voor een wachtwoord van minimaal 8 tekens. Gebruik cijfers, letters en tekens om het wachtwoord nog sterker te maken. De belangrijkste tip: zorg dat je wachtwoord niks met jou te maken heeft. Geen geboortedata en geen sportclubs!

2. Activeer tweestapsverificatie (waar mogelijk)

Bij tweestapsverificatie moet iemand die wil inloggen niet alleen met een wachtwoord, maar ook met een tweede manier aantonen dat hij mag inloggen. Zo wordt het lastiger om in te breken, zelfs als iemand het wachtwoord weet. Tweestapsverificatie is standaard bij banken en de meeste sociale media. Bij de meeste e-mailproviders of socialemedianetwerken kun je het instellen onder de veiligheidsinstellingen. Je koppelt dan je telefoon aan je account. Als iemand wil inloggen verschijnt er een melding op je telefoon waarop je kunt aangeven dat jij het bent. Google Authenticator is zo’n app.

3. Gebruik voor elk medium een ander wachtwoord

Een vervelende, maar wel noodzakelijke maatregel: gebruik bij elke dienst die je gebruikt een ander wachtwoord. , ,Vroeger hoorde je vooral dat wachtwoorden lang moesten zijn en gekke tekens moesten bevatten: dat klopt in zekere zin nog wel, maar een van de grootste gevaren van nu is dat je je wachtwoord hergebruikt‘’, zei Tijs Hofmans, journalist bij techsite Tweakers, eerder tegen deze site.

Mocht er een wachtwoord van jou lekken, dan hebben kwaadwillende cybercriminelen ook meteen toegang tot andere diensten waar je hetzelfde wachtwoord gebruikt. Gebruik dus een ander wachtwoord. Dat kan in ons huidige digitale klimaat best een klus zijn, maar gelukkig zijn er instrumenten om je leven iets makkelijker te maken.

4. Wachtwoordmanagers

Wachtwoordmanagers zijn een virtuele kluis op smartphone, tablet of computer waarin wachtwoorden versleuteld worden bewaard. Zo hoef je niet allemaal verschillende wachtwoorden te onthouden: je logt in met een vingerafdruk of zorgvuldig gekozen ‘master password’.

Er zijn tientallen wachtwoordmanagers die gratis of in elk geval goedkoop zijn. Denk bijvoorbeeld aan ‘LastPass’ of ‘1Password’. Bovendien bieden steeds meer providers of antiviruspakketten gratis wachtwoordmanagers aan. Er is eigenlijk geen excuus om ze niet te gebruiken.

Nu denk je misschien: als al mijn wachtwoorden op één plek staan, is dát dan wel veilig? Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Deze bedrijven geven vaak miljoenen uit aan hun beveiliging, omdat hun hele bestaansrecht daarop is gebaseerd. Bovendien zijn er in het verleden vrijwel geen voorbeelden te vinden van grote datalekken bij wachtwoordmanagers. Wel belangrijk: zorg ervoor dat je één supersterk woord gebruikt voor je wachtwoordmanager.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.