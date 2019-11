Webwinkels misleiden nog steeds met nepaanbiedingen, hoe trap je er niet in?

Een groot aantal webwinkels adverteert nog steeds met verzonnen aanbiedingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De veelal doorgestreepte ‘van-prijs’ werd door de winkels zelden gerekend. Dat is prijsmisleiding en in strijd met de wet.

Mag dit?



Een winkel mag consumenten niet op het verkeerde been zetten door zomaar een doorgestreepte prijs op de website of in de folder zetten. Volgens de wet moet een product voorafgaand aan de aanbieding daadwerkelijk voor die ‘van-prijs’ of doorgestreepte prijs zijn verkocht. De Autoriteit Consument & Markt houdt hierbij een periode van 3 maanden aan. De meeste winkels verdedigen zich door te stellen dat de doorgestreepte prijs een adviesprijs is. Ten onrechte, want als het om een adviesprijs gaat, moet dat er duidelijk bij vermeld staan. De Consumentenbond peilde drie maanden lang wekelijks de prijzen bij 100 webwinkels. Bij 39 van hen werd – zonder enige moeite - minstens 5 keer een nepaanbieding gevonden. Zo juicht Wehkamp dat de elektrische tandenborstel in de aanbieding is van €279,99 voor €149. In werkelijkheid kostte de tandenborstel al maanden €149 en zelfs een keer €139. Ook de korting die JBL.nl voorspiegelt op zijn bluetoothspeaker JBL Xtreme 2 (van €299 voor €223) is niet wat het lijkt. In de drie maanden voor de aanbieding, was de speaker nooit duurder dan €244, en 5 weken lang kostte hij zelfs maar €229. Een korting van 3% in plaats van 25%.

Hardnekkig

Van de webwinkels die zich schuldig maakten aan prijsmisleiding, gingen er 7 ook al bij eerdere onderzoeken de mist in. Wehkamp is één van de hardnekkigste overtreders. Het warenhuis goochelde niet alleen dit jaar met de prijzen, maar ook in 2013, 2014 en 2018. Net als in eerdere jaren, betuigt het warenhuis spijt en belooft het stappen te ondernemen. Ook Otto en BCC gingen weer de fout in en beloven opnieuw beterschap. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Die beloftes bleken tot nu toe een wassen neus. We delen daarom de uitkomsten van ons onderzoek ook met de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze kan de winkels een boete opleggen wegens oneerlijke handelspraktijken’.

Hoe voorkom je een slechte deal?

In de weken van Black Friday en Cyber Monday bieden webwinkels talloze ogenschijnlijk goedkope deals aan. Maar hoe weet je nu zeker of je een echt goede deal te pakken hebt? Een aantal handige tips voor koopjesjagers.

Beperkte Voorraad

Bedrijven maken natuurlijk gebruik van marketingtechnieken om je sneller te doen kopen. Zo wordt op webshops vaak vermeld dat er nog amper één stuk van een product op voorraad is. Wees je ervan bewust dat het hier vaak om een trucje gaat.

De slimme prijsvergelijker

Op basis van (historische) data uit onze prijsvergelijker vind je in dit artikel een overzicht van aanbiedingen waarbij de prijs minstens 12,5% lager is dan de laagste prijs vorige week. Sterker nog: we doen zélf een check of producten de afgelopen drie maanden niet toevallig voor het aanbiedingsbedrag (of minder) verkrijgbaar zijn geweest. Zo zorg je ervoor dat je snel de échte aanbiedingen kunt vinden.

Met de Prijsvergelijker en Pricewatch van onze zustersites Tweakers en Hardware Info kun je ook handmatig instellen welke producten je in huis wil halen. Je krijgt dan automatisch een e-mail als jouw product in de aanbieding is. Hoe groot die aanbieding is kun je zelf instellen. En goed nieuws: dat kan sinds kort ook zonder account!

