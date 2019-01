Website en app Schiphol weer online

Schiphol kan desgevraagd nog niet zeggen wat er aan de hand is. Volgens Schiphol was er sprake van ,,een IT-probleem’'. Wat daar de oorzaak van is, wordt nog onderzocht.

Het vliegveld was wel bereikbaar via Twitter en Facebook en per telefoon. Wie wilde weten of een vliegtuig geland, opgestegen of vertraagd is, kon contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij.