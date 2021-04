Wat zit er achter die terugkerende storingen bij internetbankieren?

Het overkomt iedereen wel eens: je wilt een betaling doen via internetbankieren, maar de app werkt niet. Of je staat bij de kassa in de supermarkt en moet opeens contant afrekenen, omdat het pinapparaat een foutmelding geeft. Bankstoringen lijken veel voor te komen, maar waarom gebeuren ze überhaupt?

We herinneren het ons allemaal als we te maken krijgen met zo’n storing bij de bank. Toch komen ze in de praktijk relatief weinig voor. De Betaalvereniging houdt in Nederland toezicht op de betaalketen. De club houdt ook bij hoe vaak er storingen plaatsvinden. Voor pinbetalingen is er een jaarlijkse norm: je moet minstens 99,88 procent van de tijd gewoon met je pinpas kunnen betalen.

Die norm halen we in Nederland in ieder geval sinds 2016 elk jaar weer zonder problemen. ,,De betaalketen voor pinbetalingen is al een paar jaar superstabiel en betrouwbaar, met slechts één serieuze maar korte storing in 2020”, zegt een woordvoerder van de Betaalvereniging.

Internetbankieren meestal bereikbaar

Ook voor internetbankieren en bankieren via de app gelden vaste normen. ,,De beschikbaarheid valt keurig binnen die hoge normen”, aldus de woordvoerder. Zo kon je in 2016 al 99,77 procent van de tijd met je mobiel bankieren. Afgelopen jaar is dat percentage gestegen naar 99,85 procent. Internetbankieren was afgelopen jaar zelfs het stabielst van alle digitale betaalvormen: 99,90 procent van de tijd kon je gewoon via je browser bij de bank terecht.

Goede cijfers, dus. Toch ligt het digitale betaalverkeer er soms uit. Er is echter niet één specifieke reden aan te wijzen waarom dat gebeurt.

Oorzaken storing

,,De oorzaak van een storing kan liggen bij het netwerk, de hardware, software of in de dataverwerking”, zegt een woordvoerder van ING. Zo kan er een internetstoring zijn, bijvoorbeeld bij de bank zelf, kan een computer opeens uitvallen of zijn er problemen met een database waarin belangrijke informatie over het betaalverkeer staat opgeslagen.

Een bank heeft tijd nodig om over te stappen van de falende database naar een nieuwe. ,,Ook kunnen er storingen zijn bij andere partijen binnen de betaalinfrastructuur, waar onze klanten hinder van ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan andere banken of aan betalingsverwerkers”, zegt de ING-woordvoerder. ,,We willen graag benadrukken dat elk storingsincident er één te veel is”, klinkt het tot besluit. ,,We investeren er fors in om incidenten te voorkomen.”

Woordvoerders van andere grote banken leverden geen verder commentaar. ,,De mensen die we hiervoor zouden moeten hebben, hebben helaas geen tijd om zich hierin te verdiepen”, zei een vertegenwoordiger van ABN Amro.

DDoS-aanvallen

Binnen het hele bancaire systeem wordt er veel aan gedaan om het aantal storingen zo klein mogelijk te houden. Dat betekent ook dat banken zich moeten weren tegen aanvallen van buiten, bijvoorbeeld als iemand probeert een server uit de lucht te halen door er teveel internetverkeer tegelijkertijd naartoe te sturen. Dat heet een Distributed Denial of Service-aanval (DDoS).

‘Individueel hebben de banken allemaal contracten afgesloten met externe DDoS-mitigatiedienstverleners, waarmee DDoS-aanvallen na korte tijd kunnen worden opgevangen’, schrijft de Betaalvereniging in een rapport. Bovendien bestaat er een ‘anti-DDoS-coalitie’ van banken, telecombedrijven en de overheid om kennis te delen. Hoewel er afgelopen jaar meer en heftigere DDoS-aanvallen plaatsvonden, lijken de maatregelen toch te werken: betaaldiensten waren in 2020 langer en beter beschikbaar dan in de jaren daarvoor.

