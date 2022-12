Wat is beter: een ouder vlaggenschip of een nieuw, ‘goedkoop’ model?

Dat smartphonefabrikanten jaarlijks met een nieuwe dure vlaggenschip-smartphone komen, betekent niet dat je die ook gelijk nodig hebt. Prijzen zakken na bijna een jaar op de markt vaak, zoals de Galaxy S22 die na tien maanden al 170 euro goedkoper is en nu nog 680 euro kost. Kijken we naar de editie van een jaar eerder, de S21, en het valt op dat je de smartphone voor bijna de helft van de prijs kunt vinden: 556 euro.

Met die prijs komt het vlaggenschip van 2021 dichter bij de prijs van een gloednieuwe midrange smartphone, zoals de Nothing Phone (1) die 499 euro kost of de recent verschenen Google Pixel 7 (649 euro). Of het verstandig is om voor een nieuw, goedkoper model te gaan of dat je voor een ouder vlaggenschip moet gaan, hangt volgens Friso Weijers, redacteur van technologiesite Tweakers, af van verschillende dingen.

De batterij is cruciaal

,,Eerst moet je kijken naar de accuduur en de oplaadsnelheid. Het ding kan nog zo mooi zijn, maar als de telefoon binnen een uur leeg is heb je er nog niets aan”, legt Weijers uit. ,,Met de oplaadsnelheid is het gewoon fijn om een toestel te hebben dat een beetje snel vol is.”

Nieuwere modellen hebben hierin een voordeel. ,,Je ziet het wel dat de afgelopen jaar best wat vooruitgang is gemaakt op het gebied van accuduur”, vertelt de expert van Tweakers. Midrangers gaan hierdoor uren langer mee dan een paar jaar geleden. ,,Dat is gewoon het gevolg van dat accu’s groter worden, maar ook stappen zetten in efficiëntie.”

Volgens de techjournalist heeft het te maken met verbeteringen in software-optimalisatie en de processors die tegenwoordig worden gebruikt. Deze zijn energiezuiniger. Daarbij is het zo dat een batterij minder energie vast kan houden door slijtage als je tweedehandstoestel koopt. Maar ook als je de S21 nieuw koopt nadat deze al twee jaar in de winkel heeft gelegen, is de batterij minder goed in het vasthouden van energie dan een gloednieuwe smartphone die net uit de fabriek komt.

Vlaggenschip in het voordeel

Naast de batterij is ook de schermkwaliteit van groot belang. Weijers: ,,Hoe makkelijk is het scherm uiteindelijk leesbaar? Als het scherm niet helder genoeg is, zal het niet fijn leesbaar zijn.” Ook dingen als kleurweergave en het contrast zijn belangrijk doordat het een directe invloed heeft op wat je doet op je smartphone. Voor de behuizing geldt hetzelfde.

Oudere vlaggenschepen hebben hier dan ook een voordeel ten opzichte van nieuwe smartphones met een lager prijskaartje: het ontwerp. De bouwkwaliteit van duurdere modellen is simpelweg luxer doordat er geen plastic gebruikt wordt, iets wat vaak bij de goedkopere modellen het geval is. Ook zie je bij vlaggenschepen, ongeacht of ze een jaar of twee oud zijn, dat ze beschikken over een IP-classificatie en dus waterdicht zijn. ,,Dat is wel een reden waarom oudere high end-toestellen vaak interessant zijn”, aldus de journalist van Tweakers.

Hoe goed moet de camera zijn?

Ook mag het belang van de camera niet onderschat worden. ,,Jaarlijks gebruiken mensen een smartphone toch al snel om een heel deel van hun leven vast te leggen”, vertelt Weijers. ,,Daar kun je allerlei criteria aan verbinden wat daar belangrijk is, maar een goede hoofdcamera staat voorop en als er nog meer op zit is dat alleen maar leuk meegenomen.”

Midrange- en budgetmodellen hebben die extra’s vaak niet. ,,Er is natuurlijk de afgelopen jaren wel iets gebeurd met de manier waarop smartphones het beeld verwerken”, legt de expert uit, maar dat betekent niet dat midrangers in het voordeel zijn. De beeldverwerking van deze toestellen is vaak minder geavanceerd. Weijers: ,,Smartphones passen allerlei trucs toe om uit een piepklein cameraatje toch goede foto’s te toveren, en dure toestellen hebben hierin door hun snellere processor een flink voordeel op midrange-modellen.”

Daarnaast is de kwaliteit van de extra camera’s naast de hoofdcamera vaak matig tot slecht bij midrange-toestellen. ,,Waar bij een topmodel achter ieder lensje op de achterkant een hoogwaardige camera zit, zitten extra cameraatjes er bij een midrange-toestel vaak een beetje voor de sier, zodat het toestel in de winkel geavanceerder lijkt dan het werkelijk is”, aldus de Tweakers-expert.

Veiligheidsgarantie bij een oud toestel

Wat wel in het nadeel spreekt van de vlaggenschiptelefoons is de veiligheid van de oudere toestellen. Iedere fabrikant geeft garantie voor smartphone updates en hoe lang een model ondersteund wordt. Weijers: ,,De garantietijd die sommige fabrikanten geven die loopt van het moment dat het toestel in de winkels ligt. Niet het moment dat jij het toevallig koopt.”

Samsung heeft bijvoorbeeld aangegeven dat de Galaxy S21 softwareondersteuning krijgt tot en met 2024, terwijl beveiligingsupdates tot en met 2025 worden uitgegeven. Daarmee wordt de telefoon drie tot vier jaar ondersteund. Gezien smartphones, op basis van bevindingen van de Consumentenbond, twee tot drie jaar meegaan is het dus maar de vraag of het oudere vlaggenschip lang genoeg ondersteund wordt voor wie zuinig is op zijn spullen.

Maar twee jaar updates

,,Er zijn ook merken die maar twee jaar vanaf het moment dat het model geïntroduceerd wordt updates verlenen. Dan is het zonde als je een telefoon koopt die nog maar drie maanden updates krijgt en dan is het klaar”, aldus Weijers. ,,De telefoon wordt dan langzaam minder veilig en uiteindelijk, maar dan heb je het over een periode van jaren, zal je ook zien dat gewoon bepaalde apps niet meer werken.”

Waar hecht je waarde aan? Dat geeft de doorslag. Een ouder vlaggenschipmodel hoef je zeker niet af te schrijven ondanks dat deze al wat jaartjes op de markt is. Het is vooral belangrijk om te zien hoe lang die beveiligingsupdates nog uitgebracht worden. Als deze nog twee tot drie jaar ondersteund worden, zit je dus in ieder geval goed.

