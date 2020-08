Wasmachine nodig? Dit zijn populaire modellen

Budgetmodel Beko WTV

Zit je op een strak budget? Dan heb je met deze relatief hoog aangeschreven wasmachine van het Turkse merk Beko al een toestel staan voor minder dan 400 euro. Tierelantijnen als een app of een doseringsprogramma zitten er niet op, maar het bedrijf investeerde wel in een efficiënte, duurzame en stille motor, een superkort programma en een stoombewerking voor vlekken.

Beste prijs-kwaliteitverhouding Siemens IQ500

Een ‘normale’ prijs voor een nette wasmachine zit echter ergens tussen 500 en 700 euro. Daar valt deze IQ500-wasmachine van Siemens tussen: een apparaat dat onder meer over een versneld wasmachine beschikt, een duidelijk en intuïtief led-scherm heeft voor zijn bediening (of met de Home Connect-app van de Duitse fabrikant), en geuren elimineert met een een speciaal programma.

Beste upgrade AEG L9WEN06CB

Als je een upgrade zoekt voor je huidige wasmachine, is een was-droogcombinatie een aanrader. Het Duitse AEG laat zich erg voorstaan op zijn Sensidry-technologie, die het droogprogramma automatisch aanpast aan het soort textiel dat in de trommel werd gegooid, en de warmtepomptechnologie regelt de temperaturen en de trommelbewegingen om een gelijkmatig was- en droogprogramma te garanderen. Ook logisch voor een toestel in het upgrade-segment is dat er een app voor de machine is. Bekijk hier de AEG L9WEN06CB.