Waarom smartwatches steeds populairder worden

Wereldwijd werden vorig jaar meer dan 53 miljoen smartwatches verkocht. Tegen eind 2019 zullen het er 74 miljoen zijn. Opvallend, want smartwatches waren lange tijd iets waar vrijwel alleen sportievelingen interesse in hadden. Vier redenen die de opmars kunnen verklaren.

1. Meer sport- en fitnessgekken

Een van de primaire redenen waarom gebruikers een smartwatch kopen is vanwege de sport- en fitnessfuncties die erop staan. Enkele oldschool-nichemerken – denk aan Garmin en Polar – zijn daarmee groot geworden, maar sinds ook de Apples en Samsungs van deze wereld op de kar sprongen, is de markt enigszins geëxplodeerd.



Smartwatches meten een hele catalogus aan zaken, van afstand tot hartslag en slaappatroon. Die gegevens worden vervolgens opgeslagen en geanalyseerd door een app op je smartphone, waarmee de smartwatch via Bluetooth verbonden is. Zo kan je gaandeweg je sportieve prestaties verbeteren. Afhankelijk van prijs, model en merk zijn er ook functies als contactloos betalen of draadloos bellen of muziekbediening mogelijk. De Apple Watch Series 4 doet het momenteel bijzonder goed, ook in de reviews van gebruikers.

2. Stijlicoon

De allereerste smartwatches hadden vaak een heel gadgetachtige look, de reden waarom vrijwel alleen (vooral mannelijke) liefhebbers van elektronische speeltjes ermee over straat liepen. Die tijd ligt intussen vér achter ons en dat ligt opnieuw aan het feit dat ook merken als Samsung en Apple zich ermee zijn gaan bemoeien.

De nieuwe generatie smartwatches laat zich dan ook opvallen in hun design en is in die zin soms nog maar weinig te onderscheiden van ‘gewone’ horloges. Ze vloeken dus ook al wat minder met je garderobe.

3. Smartphone minder nodig

Volledig scherm © EPA

Wanneer je smartwatch in verbinding is met je smartphone, worden ook notificaties naar het scherm van het horloge gestuurd. En dat bespaart je moeite, want je hoeft niet meer je telefoon op te diepen telkens wanneer je een nieuw Facebook-, mail-, Instagram-, WhatsApp-, Messenger- of ander bericht krijgt.



Sommige smartwatches nemen nog meer functies van de smartphone over; zo zijn er exemplaren waarmee je draadloos kan bellen en ook waar je contactloos mee kan betalen. De Gen 5 van Fossil beschikt zelfs over een geïntegreerde Google Assistant.

4. Compatibel met smartphone (en goed voor je batterij)