Waarom je naast een smartphone toch een fietscomputer kunt overwegen

We zochten uit waarom. In deze vergelijking zetten we smartphones tegenover fietscomputers, die ook gekoppeld kunnen worden aan extra sensoren, zoals hartslag- en krachtmeters.

Dit zorgt er niet alleen voor dat de functies van de apparaten op een vergelijkbaar niveau zitten, maar fietscomputers zónder deze functies zijn beduidend goedkoper, wat minder twijfel oproept en daarmee ook minder roept om een vergelijking.

Het merendeel van de voordelen heeft te maken met blootstelling aan de elementen

Welke van de twee apparaten je ook op je stuur monteert, ze zullen moeten kunnen omgaan met de hitte van de zomer en de kou van de winter. Smartphone-accu’s worden hier nooit blij van: als ze te heet worden, wordt de totale levensduur van de accu verkort. Worden ze heel koud, dan kunnen ze de nodige spanning niet leveren en vallen ze gewoon uit.

Nu hebben fietscomputers natuurlijk gewoon een soortgelijke accu aan boord, maar toch lijken ze beter bestand tegen deze invloeden. Gebruikers op Mountain Bike Reviews vertellen bijvoorbeeld dat hun Garmin-fietscomputers het urenlang volhielden in temperaturen die ver onder nul liggen. Op discussieforum Reddit meldt men hetzelfde over Wahoo-computers. Officieel werken de fietscomputers bij temperaturen van -20 tot 50 graden. Ter vergelijking: Apple vereist bij zijn iPhones een omgevingstemperatuur van 0 tot 35 graden.

Ook in omstandigheden die niet te warm of te koud zijn, houdt een fietscomputer het langer vol dan een smartphone. Garmin houdt het op maximaal 20 uur bij zijn model en Wahoo claimt 15 uur voor de Elemnt Bolt. Dat zijn tijden die een smartphone, met het scherm en gps voortdurend aan, niet haalt. Het verschil tussen de twee is logisch; de fietscomputer heeft een zuiniger scherm en een veel simpeler besturingssysteem dat gemaakt is om een kleiner takenpakket uit te voeren.

Een gangbaar advies binnen de wereld van fietsers lijkt te zijn dat ritten van zo’n drie á vier uur prima te doen zijn met een smartphone, maar dat bij langere tochten je telefoon echt nog wel eens de geest kan geven. Hoe ver jij het zou schoppen, gaat natuurlijk volledig afhangen van jouw telefoon.

Niet alleen de accu

Sommige telefoonschermen zijn moeilijk af te lezen in dag- of zonlicht. Ook hier lijkt de fietscomputer het voordeel te hebben. De schermen zijn uiteraard ontworpen voor gebruik in dag- en zonlicht en klachten over de leesbaarheid van de fietscomputerschermen zijn dan ook maar moeilijk te vinden.

Een ander voordeel komt naar voren bij een scenario dat je altijd probeert te ontwijken: een val. Fietscomputers zijn duidelijk gemaakt om tegen een stootje te kunnen, iets wat de meeste telefoons minder goed aankunnen. Tel daar de doorgaans hogere prijs van een smartphone bij op en de keuze van welk apparaat de schade mag incasseren, lijkt een makkelijke.

Niet storen, veiligheid, gebruik met handschoenen

Een ander veelgehoord argument is dat je met het gebruik van een fietscomputer niet afgeleid wordt door je notificaties. Hoewel het zeker voor te stellen is dat het fijner is om zonder afleiding te kunnen rijden, hebben smartphones tegenwoordig ook een ‘niet storen-modus’. Hoe zwaar deze factor weegt, hangt dus af van hoe graag je van je telefoon af wilt zijn tijdens een rit.

Een concreter voordeel van je telefoon niet gebruiken als fietscomputer, is dat de acculading bewaard wordt voor momenten dat hij echt nodig is. Menig fietser zal je vertellen dat het idee dat áls je in de problemen komt, je de acculading hebt om een telefoontje te plegen, ze veel waard is.

Mocht je rijden met handschoenen aan, dan biedt dat mogelijk ook problemen. Tenzij de handschoenen gemaakt zijn voor gebruik met touchscreens, werken ze niet goed op een telefoon. De touchscreens op fietscomputers houden hier rekening mee in de vorm van aanpasbare gevoeligheid van het scherm. Andere modellen hebben fysieke knoppen, waardoor bediening met handschoenen geen probleem is.

Dus wat moet je kiezen?

Voordelen van de fietscomputer ten opzichte van de smartphone zijn dus wel degelijk te vinden. Of dat genoeg voordelen zijn om de prijs van meer dan 275 euro te rechtvaardigen, is echter nog steeds subjectief. Zij die vaak en enthousiast genoeg op de fiets stappen, zeggen dat ze niet meer terug zouden willen naar hun smartphone. Een goede eerste stap om het voor jezelf uit te zoeken, zou zijn om je telefoon op je stuur te bevestigen, een van de vele fiets-apps aan te zetten, en zelf te kijken hoe het bevalt.

