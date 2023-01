Waar moet je op letten als je tech koopt in de Verenigde Staten?

De euro is aan het opkrabbelen na een dip in 2022, waardoor je meer dollars kan wisselen. Voeg daar goedkopere prijzen in de VS aan toe, en winkelen aan de overkant van de oceaan wordt weer interessant. Waar moet je op letten als je tech koopt in Amerika?

Bij elke nieuwe Apple presentatie is het weer huilen voor de Europese journalisten. De dollarprijzen van de nieuwe iPads en iPhones worden onthuld en kort daarna volgt een persbericht met de Nederlandse europrijzen. Die liggen de laatste jaren een paar honderd euro hoger. De adviesprijs van de basis iPhone 14 is 1016 euro bij ons in Nederland. In de VS heb je deze echter al voor 799 dollar.

Prijskaartjes zonder btw

Toch zit daar een addertje onder het gras, vertelt Eric van Ballegooie, recensiecoördinator van technologiesite Tweakers. ,,Houd er wel rekening mee dat de geadverteerde prijzen in de VS vaak zonder btw zijn, terwijl die er bij ons wél al in zit.” In de VS wordt btw meestal niet bij de geadverteerde prijzen gerekend, zelfs niet op kaartjes in de winkelschappen.

Dat komt omdat de btw per staat verschilt. De vuistregel is dat dunbevolkte staten geen of weinig btw rekenen en dat de grootste staten het meest rekenen. Maar zelfs in Manhattan, het duurste deel van New York, hoef je slechts zo’n 9 procent btw over je tech te betalen, nog steeds lachwekkend weinig vergeleken met de Nederlandse 21 procent btw.

Geen verschillen meer

Op het forum van Tweakers wordt veel tech verkocht, ook uit het buitenland. Met name smartphones hebben vrijwel geen verschillen meer, behalve de vorm van de stekker, zo stelt Van Ballegooie. Dat is makkelijk te verhelpen met een stekkeradapter of met een USB- of USB-C-kabel.

,,Moderne voedingen zijn eigenlijk zonder uitzondering geschikt voor zowel het Amerikaanse 110 volt-systeem als voor ons 230 volt-systeem. Controleer dat wel voordat je het apparaat in Nederland in het stopcontact steekt!”

Meer garantie in eigen land

,,Waar je wel rekening mee moet houden, is (software)ondersteuning en garantie. Voor een product dat je in de VS koopt kan je niet altijd terugvallen op garantie in Europa. Gaat het product kapot, dan kan het dus lastig zijn het te laten repareren of vervangen.” In de Europese Unie heb je met technologie sowieso langer garantie op je aankopen dan in de Verenigde Staten: minimaal twee jaar tegenover één jaar in het thuisland van Apple en Microsoft.

Ben je op vakantie en wil je een fonkelnieuwe smartphone, headset of laptop kopen? Bewaar altijd de bon, adviseert Van Ballegooie. De douane in Nederland mag er bij iedereen naar vragen bij thuiskomst. ,,Je bent bij aankomst in Nederland verplicht om de goederen aan te geven bij de douane. Houdt hier dus rekening mee, het kan de totale prijs van een product aanzienlijk verhogen.”

Invoerheffingen en nog meer btw

Je mag tot 430 euro aan producten meenemen naar Nederland. Daar hoef je dan geen btw of invoerheffingen over te betalen. Op sommige producten gelden accijnzen, maar dat is gelukkig niet van toepassing op elektronica. Bovendien hebben computers, smartphones en de meeste randapparatuur geen invoerrechten. Maar juich niet te vroeg: je moet er alsnog 21 procent btw over betalen.

Niet meesmokkelen in de koffer

Het gebeurt daarom weleens dat toeristen hun gekochte producten niet aangeven maar in de koffer verstoppen. Dat raadt Van Ballegooie meteen af. ,,Natuurlijk heb je een veel lastiger verhaal wanneer er bij controle een apparaat uit jouw koffer gevist wordt dat nog in de doos of in het beschermfolie zit, dan wanneer een apparaat duidelijk al gebruikt is. Ook een factuur of een stapeltje handleidingen in je koffer kan tot vragen leiden.”

De douane voert op vliegvelden altijd steekproeven uit. Word je gesnapt, dan betaal je de btw alsnog en waarschijnlijk ook een boete erbovenop.

Pijnlijke prijsverschillen

Vooral kleinere aankopen die minder dan 430 euro kosten zijn daarom interessant. Voor grotere aankopen kun je ook bij een importwebwinkel terecht, want die berekenen de importtarieven door in de prijs. Uiteindelijk levert een smartphone kopen in een Nederlandse elektronicazaak je de minste hoofdpijn op, al blijven de prijsverschillen wel een vervelend punt. Die voert Apple onder andere door vanwege de enorm hoge inflatie, maar daar hebben ze in de VS net zoveel last van.

