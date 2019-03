VS: Duitsland krijgt minder info als Huawei 5g-apparatuur levert

Hacker vindt Chinese database met daarin ‘kweeksta­tus’ van 1,8 miljoen vrouwen

11 maart Een Nederlandse hacker is op een Chinese database gestuit van 1,8 miljoen vrouwen. Daarin staan persoonlijke details van de vrouwen opgesomd, zoals hun telefoonnummer, woonplaats en leeftijd, maar ook hun ‘breedready’-status. Vrij vertaald: of ze klaar zijn om te ‘kweken’. Het is niet duidelijk of het om een overheidsdatabase gaat of niet.