Vrouw (20) per ongeluk door hoofd geschoten door vrienden in TikTok-video

VIDEO ‘Altijd lachende’ Chinese Tik­Tok-ster (30) in brand gestoken door ex-man tijdens livestream

2 oktober Een in China populaire influencer is woensdag in het ziekenhuis overleden nadat haar ex-man haar tijdens een livestream in brand had gestoken. De 30-jarige Lamu, bekend onder haar artiestennaam Black Girl Rahm, was met haar honderdduizenden volgers een van de populairste gezichten op Douyin, de Chinese versie van TikTok. Het overlijden van de vrouw zorgt opnieuw voor een felle discussie omtrent de bescherming van vrouwen in het land.