Vouwbare Motorola Razr komt over twee weken uit in VS

Verslaafd aan je telefoon? Google ontwerpt envelop om hem in te verstoppen

10:44 Internetgigant Google lanceert deze week drie experimentele Android-apps die gebruikers moeten helpen hun telefoon af en toe links te laten liggen. Frappant: bij een van de drie apps is het de bedoeling dat de gebruiker zijn of haar telefoon in een zelfgemaakte, papieren envelop opbergt.