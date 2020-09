Voorkom deze missers en je smartphone gaat een stuk langer mee

1. Steek de telefoon niet in je achterzak

Vooral jongeren hebben de neiging om hun smartphone in hun achterzak te steken. Niet verstandig, om meerdere redenen. De belangrijkste is nog dat je er per ongeluk op kunt gaan zitten, waardoor het toestel in tweeën kan breken. Ook puilt de smartphone door je bewegingen nogal snel boven de rand van de achterzak uit, waardoor hij eruit kan vallen of gemakkelijk kan worden gestolen. Kortom: gewoon een hele slechte gewoonte.

2. Laat je smartphone niet nat worden

Door je smartphone op zo'n manier in je kleding te stoppen dat hij gemakkelijk kan vallen, tuimelt hij er mogelijk ook uit wanneer je in de buurt van water bent, bijvoorbeeld op de wc, maar ook bij de vijver in het park. Ook als je aan het strand of in de buurt van een zwembad bent, bewaar je je smartphone het beste in een waterbestendig hoesje. Ja, er bestaan al waterdichte modellen, maar ze zijn nog steeds uitzonderlijk. En trouwens: zelfs een spatwaterdicht toestel is compleet naar de filistijnen als het helemaal ondergedompeld raakt.

3. Laat hem met rust als hij te warm wordt

Smartphones kunnen van zichzelf al erg warm worden door bepaalde interne componenten. De ingebouwde gps is hierbij een grote boosdoener. Combineer dat met hitte van buitenaf en het risico is groot dat je smartphone aan de warmte bezwijkt. Leg hem daarom nooit open en bloot in de zon.

Maar wat als ie écht brandend heet aanvoelt? Zet hem dan meteen uit en leg hem in de schaduw of op een koele plek.

4. Maar te koud is ook niet goed

Ook te koude temperaturen zijn slecht voor je telefoon. Bij extreme vrieskou gaat de interne machinerie van het toestel kapot, maar dan hebben we het echt over temperaturen tussen de -20 en -40 graden Celsius. Maar zelfs als het minder koud is, kan dat invloed hebben op de werking van je batterij. De meeste smartphones werken met een lithium-ion-batterij, en die loopt veel sneller leeg bij vrieskou. Het duurt op dit moment nog even, maar in de winter zit je smartphone het veiligst in je broekzak. Aan de voorkant, welteverstaan.

5. Uit mag ook eens

De laatste tip voor een langer leven van je smartphone is simpel: zet hem eens uit! Door de telefoon constant aan te laten, krijgt de software nooit de kans om te verversen. Zo gaat je smartphone steeds trager werken. De remedie is simpel: zet je smartphone minstens eenmaal per week helemaal uit. Na de herstart veegt hij de buffer van zijn tussengeheugen (cache) weer leeg, en krijgen bepaalde systemen binnen de software een frisse herstart.

