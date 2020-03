VodafoneZiggo en KPN hoeven netwerk niet te openen voor ‘kleine’ concurrenten

Concurrentiewaakhond ACM had naar aanleiding van zijn laatste telecommarktanalyse in 2018 zowel KPN als VodafoneZiggo de verplichting opgelegd om concurrenten zonder eigen netwerk toegang te verlenen tot hun netwerk. Nu VodafoneZiggo en KPN de enige telecombedrijven zijn met zowel een landelijk dekkend vast als mobiel netwerk is er volgens de ACM in feite sprake van een duopolie. Om de macht van beide reuzen in te dammen wilde de waakhond strenge regels kunnen opleggen. Probleem was wel dat EU-regels in Brussel dat bemoeilijkten. Die zien vooral toe op markten met één dominante speler, doorgaans het voormalige staatsbedrijf. De toezichthouder had echter goede hoop dat het tóch kon.