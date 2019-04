Vodafone ontdekte ‘achterdeurtje’ Huawei: gegevens van miljoenen klanten onveilig

Vodafone vond tien jaar geleden voor het eerst aanwijzingen voor mogelijkheden tot spionage in apparatuur van Huawei. In 2009 en 2012 ontdekte de telecomaanbieder in Italië dat het Chinese bedrijf ‘achterdeurtjes’ in onder andere internetrouters had gebouwd, zodat het bedrijf ongeautoriseerd mee kon kijken in gegevens van gebruikers.

Huawei ligt momenteel onder een vergrootglas omdat het Chinese bedrijf een rol gaat spelen bij de aanleg van een 5G-netwerk in Europa. Overheden zijn bang dat het daarmee een sleutel geeft aan China om persoonsgegevens te verzamelen en daarmee politieke druk uit te oefenen. De ontdekking van Vodafone is de eerste concrete aanwijzing dat er iets niet pluis zou zijn met de apparatuur.

Het ‘achterdeurtje’ werd gedicht in overleg met China en vervolgens stilgehouden. Gegevens op de netwerken van miljoenen zakelijke en particuliere klanten in Italië waren mogelijk toegankelijk. Maar volgens Vodafone is er niks gelekt. Buiten Italië zou er niks hebben gespeeld.

Omzeiling beveiligingssystemen

Met een achterdeur wordt in dit geval een methode bedoeld waarmee beveiligingssystemen kunnen worden omzeild om zo toegang te krijgen tot computersystemen of beveiligde data. De achterdeurtjes worden vaak opzettelijk geplaatst door bedrijven om zo ontwikkelaars de mogelijkheid te geven makkelijk aanpassingen te kunnen doen. Maar hackers of mensen met andere bedoelingen dan dat, zouden er misbruik van kunnen maken.

Huawei zou volgens persbureau Bloomberg in 2011 de garantie hebben gegeven dat alles was opgelost, maar na testen bleken er toch nog kwetsbaarheden te bestaan. En volgens ingewijden zijn de problemen nog steeds niet opgelost. Dat zou ook blijken uit interne documenten ingezien door het persbureau.

Ook in andere landen

De problemen zouden ook spelen andere Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Portugal, vertellen de bronnen. Volgens hen zou Vodafone daar geen actie ondernemen tegen Huawei omdat de diensten van het Chinese bedrijf goedkoper zouden zijn.

Amerika roept bevriende landen al een tijd om producten en diensten van Huawei te boycotten. Volgens de VS bouwt het Chinese bedrijf spionagemogelijkheden in hun apparatuur. Huawei is een van de mogelijke leveranciers van apparatuur voor de aanleg van de nieuwe 5G-netwerken voor supersnel internet die nu wereldwijd worden aangelegd. Geld zou daarbij inderdaad een rol spelen, omdat Huawei een van de goedkopere aanbieders is.

Netwerk in heel Europa

Vodafone is nooit een voorstander geweest van een ban op Huawei. Een ban zou namelijk leiden tot hogere kosten en vertraging. Huawei werkt op belangrijke gebieden samen met het Britse telecomconcern. Zo is de apparatuur van het bedrijf te vinden in het draadloze netwerk van Vodafone in heel Europa. In het Verenigd Koninkrijk is de uitrusting van Huawei goed voor een derde van het toegangsnetwerk, een belangrijk stuk infrastructuur.

Ook in Nederland is er een discussie over het aanleggen van het 5G-netwerk en de eventuele betrokkenheid van Huawei hierbij. Onlangs werd bekend dat Chinese spionnen op grote schaal bedrijfsgeheimen hebben gestolen bij de Nederlandse chipmaker ASML. Tweede Kamerleden vroegen zich hierna hardop af of een supersnel 5G-netwerk wel veilig is in handen van een Chinese techgigant.