Vine-medeoprichter Colin Kroll (35) overleden na overdosis

Kroll lanceerde de app in juni 2012 samen met Dom Hofmann en Rus Yusupov. Later dat jaar verkocht het drietal het bedrijf voor een bedrag van rond de 30 miljoen dollar aan Twitter. Kroll bleef general manager van Vine tot hij in 2014 werd ontslagen door Twitter. Eerder dit jaar zei hij daar in een verklaring over: "Ik realiseer me nu dat dingen die ik heb gezegd en gedaan ervoor zorgden dat anderen zich niet gewaardeerd of ongemakkelijk voelden. Aan die mensen bied ik mijn excuses aan.”