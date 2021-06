Vijf to-do-apps die je leven een stuk overzichtelijker maken en je meer rust geven

Vergeet je altijd dingen? Zie je soms door de bomen het bos niet meer en lijken er niet genoeg uren in de dag te zitten? Dan is het maken van een to-do-lijst een ideaal hulpmiddel voor zowel werk als privé. Zo’n lijstje is natuurlijk van alle tijden, maar tegenwoordig heb je ook heel handige smartphone-apps, waardoor het nog makkelijker wordt. Dit zijn de vijf beste apps.

1. Remember The Milk (Android, iOS)

Volledig scherm Remember The Milk. © Remember The Milk

Deze takenlijstjes-app gaat al heel wat jaren mee en blijft voor veel gebruikers een succesnummer. Hij is vooral ideaal voor mensen die gewoon lijstjes willen maken om rust in hun hoofd te creëren en herinnerd willen worden aan hun taken.

Met een gratis account kun je taken noteren, deadlines instellen en andere informatie aan de taken toevoegen, maar ook verbinding maken met Gmail, Google Agenda en Evernote. Daarnaast kun je to-do-lijsten delen met twee mensen, bijvoorbeeld binnen je gezin. De pro-versie biedt meer en uitgebreidere functies (zoals push-notificaties in de mobiele app) maar kost wel 40 euro per jaar.

2: Todoist (Android, iOS)

Volledig scherm Todoist. © Todoist

Deze bewierookte en met diverse prijzen onderscheiden app is er als gratis en betaalde variant. Die eerste is bedoeld voor mensen die een lekkere, snelle, fris ogende takenlijst zoeken die toch veel functies heeft. Todoist werkt cross-platform, analyseert je productiviteit, is snel én intuïtief. Ook handig: hij werkt feilloos samen met externe apps als Dropbox, Google Maps, Workflow, Google Agenda en diverse e-mailprogramma’s.

Met een gratis account kun je met maximaal vijf mensen aan een project werken en tot tachtig ‘projecten’ beheren (een boodschappenlijstje is al een voorbeeld van een project). Wil je deze app voor werk gebruiken met meer functies, dan kun je de betaalde variant zeker overwegen.

3: Habitica: Gamified Taskmanager (Android, iOS)

Volledig scherm Habitica: Gamified Taskmanager. © HabitRPG

Als je graag games speelt én lijstjes afwerken maar saai vindt, is Habitica: Gamified Taskmanager dé to-do-app voor jou. Habitica is uniek omdat het een ingebouwd systeem heeft om je gemotiveerd te houden dat deels werkt als een turn-based RPG (role-playing-game). Als je taken en doelen voltooit, gaat je personage vooruit; als je er niet in slaagt je doelen te bereiken, loopt je alter ego schade op. Habitica heeft veel van dezelfde terugkerende thema’s en ingrediënten, die ook in echte rollenspellengames voorkomen: je kiest een klasse, voltooit quests, verslaat eindbazen en mini-bazen, verzamelt lood en goud, waardeert je uitrusting op en ga zo maar door.

Habitica is niet alleen geschikt als to-do-app, je kunt er ook mee aan je gedrag werken - bijvoorbeeld meer bewegen of je telefoon ‘s avonds uitzetten – volgens dezelfde principes.

4: Google Tasks (Android, iOS)

Volledig scherm Google Tasks. © Google

Wil je een relatief simpele, rechttoe rechtaan to-do-app, dan is Google Tasks een goede oplossing. Hiermee kun je meerdere takenlijsten maken en beheren, subtaken aanmaken, details en vervaldata aan taken toevoegen.

De app werkt uiteraard het beste met een bestaande Google-account (Een Gmail- of YouTube-account bijvoorbeeld) want dan kun je de lijsten oproepen vanaf elk apparaat. Google Tasks is spaarzaam vormgegeven en is een stuk minder uitgebreid dan Things 3 of Todoist, maar als het je puur gaat om het bijhouden van standaard takenlijstjes, is dit een prima hulpmiddel.

5: Things 3 (iOS)

Volledig scherm Things 3 (iOS) © Cultured Code

Deze app is relatief duur (10,99 euro) maar wordt door gebruikers zeer gewaardeerd door de vormgeving en de besturing. Het design zal Apple-fans dan ook zeker aanspreken vandaar dat Things 3 alleen compatible is met Apple-producten. Het is een feestje om deze fraaie app te gebruiken en dat is juist met een takenlijst-app natuurlijk een hele dikke plus.

