Vier dunne krachtpatsers nader bekeken: welke laptop heeft de beste prijs?

Voor dit artikel selecteerden wij vier laptops met een dikte onder de 2,4 centimeter: De Acer Predator Triton 500, de MSI GS75 en twee Zephyrus-modellen van ASUS: de GX531S en de GX701GX. Ondanks die geringe dikte kunnen al die modellen worden voorzien van een zeer krachtige videokaart, de RTX 2080 Max-Q. Deze was helaas niet in al onze testlaptops aanwezig. Ook zonder identieke videokaarten kunnen we echter een goed idee krijgen van de onderlinge verhoudingen tussen de laptops. Dat doen we onder andere met een nieuwe duurtest voor warmte en geluid, en om het plaatje compleet te maken, kijken we natuurlijk naar dingen als bouwkwaliteit en de mogelijkheden tot uitbreiding.

Prestaties

Over het algemeen laat alleen de Asus GX531GX steken vallen bij het draaien van games. Dat heeft niet te maken met de videokaart, maar met de processor, die duidelijk onderpresteert. Zijn grote broer, de GX701GX, doet het een stuk beter, maar ligt ook flink fors hoger in prijs. De Acer Triton 500 presteert naar behoren, rekening houdend met het feit dat deze laptop het met een iets mindere videokaart moest doen tijdens onze test. Datzelfde geldt voor de MSI GS75.

Scherm en Accuduur

MSI en Acer halen beide een prima accuduur tijdens browsen en videokijken. Dat zijn scenario’s waarbij de belasting laag is en blijkbaar zijn de twee laptops daarvoor goed geoptimaliseerd. Dat kan niet worden gezegd van de Asus-laptops, die het beide een uur of drie volhouden. Ook in de zwaardere PCMark-test bungelen de Asus-laptops onderaan het lijstje. Dat heeft er vaak mee te maken dat de processor op hoge kloksnelheden heeft gedraaid tijdens de test, wat je terugziet in een hoge score. In het geval van de Asus-laptops is die echter ook laag en zullen andere componenten energie hebben lopen slurpen. Op zich verwachten we van een gamelaptop geen lange accuduur, maar aan de andere kant maakt de lange accuduur de Acer en MSI wel geschikt om ook te worden ingezet voor andere taken waarbij geen stopcontact in de buurt is.

Conclusie

Acer Triton 500

We hebben in deze review gekeken naar de manieren waarop fabrikanten een dunne gamelaptop hebben gebouwd. De ‘gewoonste’ komt van Acer en dat is een slanke, metalen laptop, met in de door ons geteste uitvoering een RTX 2060-videokaart. Voor het spelen van de nieuwste games op de laptop blijkt die videokaart prima te volstaan. De prijs van de goedkoopste uitvoering is 1800 euro en dat is 200 euro duurder dan bijvoorbeeld een MSI GL63, die we eerder hebben getest. Voor dat geld krijg je een iets beter scherm. De accu houdt het relatief lang vol: vijf en een half uur tijdens browsen en zeven en een half uur bij het kijken naar video. Ook heeft de laptop voldoende uitbreidingsmogelijkheden. De touchpad valt wel wat tegen en voelt goedkoop aan.

Volledig scherm Acer Triton 500 © Tweakers



Pluspunten:

- Goede accuduur

- Genoeg uitbreidingsmogelijkheden



Minpunten:

- Touchpad voelt goedkoop aan

- Meerprijs ten opzichte van instapmodel.



Cijfer: 8,0

Asus GX531GX & Asus GX701GX

De gekste dunne laptops zijn de Zephyrus-modellen van Asus, met hun aparte vormgeving en plaatsing van toetsenbord en touchpad. Overweeg je een Zephyrus, dan is het aan te raden om eerst eens in een winkel te kijken of je het toetsenbord en de touchpad wel prettig vindt werken, want het gebrek aan polssteun en de verticale touchpad werken wat anders dan je van een doorsneelaptop gewend bent. Hoewel de Zephyrus-laptops op elkaar lijken, is de 17"-uitvoering de beste van de twee, als je kijkt naar de benchmarks. Dat blijkt vooral uit de duurtest, waar de GX701GX duidelijk het best presteert. Daarnaast is het op de GX531GX zoeken naar een vlotte usb-poort voor je externe harde schijf, want Asus heeft deze laptop van bijna 3000 euro voorzien van twee ouderwetse usb-poorten. De grote broer heeft daar geen last van, maar daarop ontbreekt weer een webcam. De accuduur van de twee ASUS-laptops ook tegen, maar het is de vraag of je van een gamelaptop een lange accuduur moet verwachten.

Volledig scherm Asus GX531GX © Tweakers

Asus GX531GX

Pluspunten:

- Stevige behuizing

- Goed scherm



Minpunten:

- Tegenvallende prestaties op lage resoluties

- Verouderde USB-aansluitingen



Cijfer: 7,0

Volledig scherm Asus GX701GX © Tweakers

ASUS GX701GX

Pluspunten:

- Goede prestaties in games

- Stevige behuizing



Minpunten:

- Webcam ontbreekt

- Scherm heeft matige helderheid



Cijfer: 8,0

MSI GS75

MSI heeft met de GS75 een 17"-versie van de GS65 gemaakt en het resultaat is een laptop met iets meer gouden accenten en een numeriek toetsenblok. Uiteraard gaat het om de prestaties en daarbij hebben we geen klagen over de GS75, die in de benchmarks presteert zoals je van een laptop met sterke RTX 2070 Max Q-videokaart mag verwachten. De MSI heeft bovendien een prima scherm en houdt er, mocht je dat belangrijk vinden, ook nog een heel aardige accuduur op na. In het dagelijks gebruik hadden wij vooral ruzie met de plaatsing van de touchpad en de tegenvallende polsdetectie daarvan, die leidde tot onbedoelde muiskliks.

Volledig scherm MSI GS75 © Tweakers