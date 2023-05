Vervelend en kwetsend: Moederdagreclames. Zo zet je ze uit

De aanbiedingen voor boeketten, parfums en sieraden vliegen je weer om de oren nu Moederdag in aantocht is. Extra pijnlijk voor mensen die ongewenst kinderloos zijn of net hun moeder hebben verloren. Met deze stappen schakel je ongewenste advertenties eenvoudig uit.

Zeven van de tien Nederlandse vinden online advertenties over zwangerschap en ouderschap vervelend. 39 procent van deze groep vindt de uitingen zelfs extra kwetsend in aanloop naar Moederdag. Dit blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van Google. Andere gevoelige onderwerpen zijn onder andere daten, diëten en afvallen.

Wil je geen reclame? In de analoge wereld los je dat simpel op. Je plakt een nee-nee sticker op je brievenbus en je bent verlost van het wekelijkse pak papier. In de digitale wereld werkt dat toch net weer even anders. Bezoek je een keer de website van een bedrijf, vervolgens zie je om de haverklap soortgelijke advertenties op Google of sociale media opduiken.

Wil je advertenties over bepaalde onderwerpen weren, dan kun je ze in Google eenvoudig uitzetten.

Hoe schakel je advertenties uit in Google?

Uitschakelen kan via het advertentiecentrum. Log daarvoor in bij de browser. Ga naar de Google-apps (de negen puntjes rechtsboven) en scrol naar Mijn advertentiecentrum.

In het tablad ‘gevoelig’ kun je aangeven over welke thema's je geen advertenties wilt. Zwangerschap en ouderschap is er daar een van, maar je kunt bijvoorbeeld ook alcoholadvertenties of reclames voor kansspelen beperken. In het tabblad onderwerpen kun je aangeven van welke onderwerpen je meer of minder advertenties wil zien.

Dus probeer je minder te drinken en wil je geen alcoholadvertenties zien, schakel het thema uit en je bent verlost van vervelende aanbiedingen.

Hoe schakel je advertenties uit op sociale media?

Bij Instagram en Facebook werkt het uitzetten van bepaalde advertenties hetzelfde. Daarvoor ga je naar je profielpagina en vervolgens naar het accountcentrum. Bij ‘advertentie onderwerpen’ kun je als je in de zoekbalk klikt per thema aangeven of je minder advertenties wilt.

Krijg je dan nog ongewenste reclames te zien dan kun je deze per uiting blokkeren door op de drie puntjes te klikken. Wil je van deze adverteerder helemaal geen advertenties meer zien, dan klik je op ‘Waarom krijg ik deze advertentie te zien?’. Vervolgens klik je op alle advertenties verbergen. In hetzelfde scherm kun je vervolgens per adverteerder aangeven of je het aantal reclames wil beperken. Dat is overigens wel een aardig klusje.