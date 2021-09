Vervang je dure grafische rekenmachine door deze apps

Makers van grafische rekenmachines brengen jaarlijks een nieuwe versie uit. Scholen stellen vaak de nieuwste versie verplicht, waardoor ouders soms meerdere keren zo’n duur apparaat moeten aanschaffen voor een enkel vak.

Maar wat deze grafische rekenmachines kunnen, kunnen apps ook. Daarom zetten we enkele grafische rekenmachine-apps voor je op een rij. Al mag je die waarschijnlijk niet voor officiële examens gebruiken.

Iets om mee rekening te houden, is het verschil tussen een wetenschappelijke rekenmachine en een grafische rekenmachine. Een grafische rekenmachine is uitgebreider, want je kunt er onder andere grafieken mee plotten. Dat kan met alle apps in deze lijst.

Grafische rekenmachines voor Android

Grafische Rekenmachine Mathlab - Deze rekenmachine van Mathlab heeft alles wat je van een grafische rekenmachine kunt verwachten en nog meer. De app krijgt regelmatig updates voor nieuwe functies of kleine verbeteringen.

Mathlab kun je gratis downloaden en gebruiken, maar dan heb je wel last van advertenties. Deze versie kan daarom het beste worden gezien als een testversie om te zien of de app wat voor je is. Bevalt het, dan kun je de pro-versie aanschaffen voor een tientje.

Ook Mathematics van daboApps is een vrij volledige grafische rekenmachine voor Android. Deze app is helemaal gratis te downloaden en te gebruiken, maar een nadeel is dat de rekenmachine al een paar jaar niet meer is geüpdatet.

Daardoor is het twijfelachtig of Mathematics op de langere termijn wordt ondersteund door de maker. Deze app is in elk geval gratis te downloaden.

De grafische rekenmachine Algeo valt vooral op door het design. De app voelt zich duidelijk helemaal thuis op Android en omarmt de designtaal van Google. De app heeft wel advertenties, maar die zijn te verwijderen door de pro-versie aan te schaffen voor 2,69 euro. Ook verdwijnen de advertenties voor twee dagen door een reclamevideo te kijken. Betalen of een video kijken is tevens nodig om complexe nummers te kunnen gebruiken.

Grafische rekenmachines voor iOS

In tegenstelling tot Android, is er voor iOS eigenlijk geen degelijk gratis alternatief voor de grafische rekenmachine. Je zult dus een app moeten aanschaffen of je moet een abonnement afsluiten.

Graphing Calculator Pro2 is een volledige grafische rekenmachine op je iPhone of iPad, met een interface die zo gekopieerd lijkt van een standaard grafische rekenmachine. Handig, als je niet opnieuw wil leren hoe je de rekenmachine moet gebruiken. Er is tevens een tutorial aanwezig om de basis te leren. De app krijgt niet vaak updates, maar er worden wel nog steeds nieuwe functies toegevoegd. Hij kost 5 euro.

Graphing Calculator X84 noemt zichzelf in de App Store een gratis grafische rekenmachine, maar laat je niet foppen. Als je grafisch werk in de app wil doen, word je naar de pro-versie gestuurd die 4,99 euro kost. Wel is dit ook een fijne, complete grafische rekenmachine voor je iPhone of iPad.

Taculator is tevens een goede app die de grafische rekenmachine kan vervangen. Leuk is dat je de rekenmachine zelf makkelijk kunt aanpassen door bijvoorbeeld een andere kleur in te stellen. De app is in theorie gratis te gebruiken, maar in de praktijk is dat eigenlijk niet te doen. Je hebt een abonnement nodig om de app te gebruiken zonder advertenties en met alle functies. Een abonnement kost 4,49 euro per maand of 16,49 euro voor een jaar. Hiervoor blijven de makers de app wel onderhouden.

