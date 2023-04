Verbijstering bij experts om slimme chatbot op Snapchat die met je op date wil: ‘Bizar en gevaarlijk’

De batterij van de toekomst biedt mogelijkhe­den: ‘Ben overtuigd dat het gaat lukken’

De energietransitie kan niet zonder betere batterijen. Een club van knappe koppen verenigd in BatteryNL werkt samen om nieuwe accu’s te ontwikkelen. ,,Die alternatieven komen er. Is het niet over vijf jaar, dan is het over twintig.”