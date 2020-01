Verbannen seksspeeltje 'voor intens orgasme’ keert terug en verrast iedereen op techbeurs

Vorig jaar waren zowel het bedrijf achter de seksspeeltjes Lora DiCarlo als de producten ervan niet meer welkom op de grote elektronicabeurs in Las Vegas. Dat terwijl het bedrijf in 2018 met zijn Osé, een seksspeeltje voor vrouwen dat gebruikmaakt van micro-robotica, nog de Innovation Award in ontvangst mocht nemen. Die prijs wordt altijd uitgereikt aan een van de beste robots op de beurs, maar werd ietsje later weer ingetrokken. Zo zou het seksspeeltje ‘immoreel en ongepast zijn en niet passen bij het imago van Consumer Technology Association (CTA)’, de organisatie achter de CES. Het was een opvallende beslissing aangezien er andere jaren wél seksspeeltjes welkom waren op de beurs.

Lora Haddock, oprichter van Lora DiCarlo, was dan ook niet te spreken over het incident en beschuldigde de organisatie van seksisme. ,,Er wordt met twee maten gemeten. Ondanks dat er seks en seksuele gezondheidsproducten aanwezig zijn op de beurs is het duidelijk dat de regels per bedrijf anders zijn. Het is toegestaan om een seksrobot voor mannen voor te stellen met onrealistische proporties, maar een elegant vrouwenspeeltje is niet toegestaan. Seksualiteit voor vrouwen wordt de mond gesnoerd”, vertelde Haddock daar toen over.

Later kwam de CTA op zijn stappen terug, kreeg het seksspeeltje toch de award en kondigde het aan dat er voortaan wél seksspeeltjes toegestaan worden op CES. Dat het speeltje nu alsnog op de beurs werd voorgesteld zorgde voor heel wat verraste gezichten. Bij de Osé wordt gebruik gemaakt van micro-robotica om het menselijke gevoel van de mond, tong en vingers te simuleren om zo een zo intens mogelijk orgasme te creëren.

De Osé kon in 2019 al vooraf besteld worden en zou voor het einde van het jaar al 3 miljoen dollar, omgerekend zo’n 2,7 miljoen euro. opgeleverd hebben. Het speeltje wordt verkocht voor 290 dollar, omgerekend zo’n 260 euro. Er werden al een goede 10.000 exemplaren van verkocht.

De Onda en Baci, de twee nieuwe speeltjes die het bedrijf nu voorstelde, worden in maart gelanceerd. Ze lijken een goedkopere, meer gerichte versies van de Osé, die het product in twee delen breken: de Onda, een ‘robotachtige g-spotstimulator’ en de Baci, een ‘robotachtige clitorisstimulator’.

