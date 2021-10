Vandaag verschijnt Windows 11: dit is er allemaal nieuw aan

Het gekkengetal 11 zal tot aan het einde der tijden geassocieerd worden met de legendarische cultkomedie This is Spinal Tap. Daarin staat de uitdrukking ‘turn it up to 11’ voor vol gas, remmen los, brullen en gieren. Dat is allemaal níet van toepassing op Windows. De verschillen tussen Windows 10 en 11 zijn vooral subtiel, cosmetisch, braaf. Maar zelfs dergelijke aanpassingen kunnen tot veel rumoer leiden, zoals:

1. De taakbalk verschuift naar de middenpositie

Soms hebben kleine veranderingen grote gevolgen. De taakbalk krijgt een zwieper naar links en staat nu in het midden. Tot groot verdriet van menig gebruiker, want die vindt dat onlogisch en minder prettig.

Gelukkig biedt Windows 11 de mogelijkheid om de taakbalk weer op zijn oude, vertrouwde plek te dwingen, maar daarvoor moet je wel even in de instellingen duiken.

Volledig scherm Windows 11.

2. Tabee tegels, hallo widgets

Windows 11 neemt afscheid van de typische tegels die uit de startknop naar boven floepten. Op hun plaats maken widgets een comeback. Die flexibele mini-applicaties ken je vooral van de smartphone, maar ze doken al eerder op bij Windows. Na Windows 7 werden ze in de ban gedaan vanwege veiligheidsissues. In de recente update van Windows 10 zit een functie die er sterk op lijkt: Nieuws en Interesses.

De Widgets tonen bijvoorbeeld het laatste nieuws, de toestand op de weg en op de beurs, maar ook bijvoorbeeld jouw privékiekjes. Je opent ze met de speciale Widget-knop op de taakbalk of via de shortcut Win+W.

3. Een opgepoetst uiterlijk

Misschien bevat Windows 11 niet heel veel nieuws onder de zon, maar het oogt wel als een andere wereld. De complete interface kreeg een make-over. Het ziet er fris en fruitig uit: strakker, cleaner, met fraaie pasteltinten en vensters met ronde hoekjes. Geen originaliteitprijs, wel een schoonheidsprijs. Omdat het oor ook wat wil, zijn er ook nieuwe systeemgeluidjes.

Je kunt Windows 10 gratis upgraden naar Windows 11.

4. Extra ingebakken functionaliteit

De nieuwe Windows kan ook Android-apps draaien, maar we moeten nog zien of ze allemaal echt worden ondersteund. Het gaat in elk geval om een aantal apps die Microsoft als essentieel beschouwt, zoals Kindle en TikTok. De Android-apps installeren op je pc gaat via een ietwat bizarre omweg, want je dient er maar liefst twee winkels voor te bezoeken. Eerst de vernieuwde Windows Store, om vervolgens de gewenste app te installeren via de Amazon App Store.

Iets wat je niet hoeft te installeren, omdat Microsoft dat al voor je deed, is de vergader-app Teams. Die heeft nu een prominente plek op de taakbalk. Het inbakken van de eigen producten is iets waar Europa doorgaans geen groot fan van is, eerder reden om in te grijpen bij bijvoorbeeld Internet Explorer. Brussel wilde dat andere browser-apps net zo’n goede kans kregen.

5. Één ervaring op verschillende apparaten

Met Windows 11 wil Microsoft de gebruikservaring uniformer maken, of je nu op een pc, tablet of laptop werkt. Vandaar dat ook de aanraakbediening flink is aangepakt. De nieuwe veegbewegingen voor tot vier vingers moeten aanvoelen als een logische vertaalslag van wat je anders met de muis zou doen.

Het openen, vergroten en verplaatsen van vensters bijvoorbeeld. Ook de band met de Xbox-spelcomputer wordt nog prominenter, met ondersteuning voor HDR-gaming en een prominente rol voor het Game Pass-abonnement.

5,5. Een nieuwe Windows betekent ... een nieuwe pc?

Het goede nieuws: de update van Windows 10 naar 11 is gratis. Maar het slechte nieuws is dat je daarvoor mogelijk wel nieuwe hardware moet aanschaffen. De minimale systeemeisen zijn namelijk verhoogd. Een zeven jaar oude pc die wij uitprobeerden, werd bijvoorbeeld als volstrekt ongeschikt beoordeeld.

Het programmaatje PC Health Check App vertelt je direct of jouw computer de overgang naar Windows 11 wel of niet aankan. Overigens hóéf je niet te migreren. Windows 10 blijft het nog gewoon doen. In ieder geval tot 14 oktober 2025, met een dikke kans dat die datum dan alsnog verlengd wordt.

