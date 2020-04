Ubisoft kondigt Assassin's Creed Valhalla aan; verschijnt eind 2020

Recordboe­te voor bedrijf dat vingeraf­druks­can­ners inzette om werktijden te registre­ren

15:23 De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete van 725.000 euro opgelegd aan een bedrijf dat vingerafdrukken van werknemers verzamelde. Het niet bij naam genoemde bedrijf deed dat om werktijden te registreren, maar dat was in strijd met de privacywetgeving. Het is de hoogste boete die de AP ooit heeft uitgedeeld.