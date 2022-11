Twitteraccount van Eindhovens Dagblad gehackt

Het Twitterkanaal van het Eindhovens Dagblad ( @ED_Eindhoven ) is vanavond rond 18.30 uur gehackt door onbekenden. Even na 22.15 uur nog altijd in vreemde handen. Het account heet nu AJAX FANS en roept onder meer op tot het stemmen op politieke partijen PVV en Forum voor Democratie.

Volgens hoofdredacteur Joris Roes is de krant volop bezig het probleem te verhelpen. ,,Al gaan sommige dingen niet zo snel als we zouden willen.” Hij zegt dat het voor de volgers overduidelijk is dat het account is gehackt. ,,Ieder weldenkend mens die nu leest wat er via het Twitteraccount wordt verspreid, ziet direct dat dit niet van ons afkomstig kan zijn.” Hij durft nog niet te zeggen hoe lang het duurt voordat de hack ongedaan gemaakt is. ,,Maar het liefst wilde ik dat vijf minuten geleden.”

Het account werd omgedoopt tot AJAX FANS en riep onder meer op tot het stemmen op politieke partijen PVV en Forum voor Democratie. In de loop van de avond kreeg het account andere namen, zoals D66 AANHANGER.

Roes zegt zich echter niet druk te maken. ,,Iedereen weet inmiddels wel dat we gehackt zijn, en dat de berichten niet van ons komen. Voor de hackers zal de lol er snel af zijn. Intussen leggen we contact met Twitter en is het even afwachten.” Hij zegt geen zicht te hebben op wanneer de hack verholpen is. In de tussentijd kunnen gebruikers het profiel ook rapporteren en aangeven dat het profiel gehackt is. Het dagblad laat weten via een ander account, @ED_Regio, hun lezers te informeren.

Roes liet eerder weten de hack ‘hartstikke vervelend’ te vinden. ,,We proberen hemel en aarde te bewegen om dit ongedaan te maken. We hebben nog geen idee wat er achter zit en proberen via Twitter dit ongedaan te maken. Ja, het heet nu AJAX Fans, maar het is natuurlijk maar de vraag of die er daadwerkelijk achter zitten.”

'Gewoon even een beetje lol maken’

De hackers schrijven in een andere tweet dat ze lol willen maken: ,,We konden dit account ook gebruiken om mensen op te lichten. Maar zo ver gaan we niet... Gewoon even een beetje lol maken!” De hackers verwijzen ook naar een Telegram-account. Dat heeft momenteel zo’n dertig abonnees.

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zegt dat dit ,,een dure les is dat je dit soort accounts goed beveiligd moet hebben. Ook al gaat het mogelijk om een slechte grap, voor een medium als het Eindhovens Dagblad doet het afbreuk aan hun betrouwbaarheid als journalistieke titel en is dit heel schadelijk”. Volgens Bruning moeten journalistieke media er alles aan doen om ,,de beveiliging van hun website en accounts 100 procent in orde te hebben”.

Het overnemen van de account gebeurde kort voordat de Eredivisiewedstrijd Ajax-PSV was afgelopen. De Amsterdammers verloren met 1-2.

