Twitter wil gebruikers waarschuwen voor verhitte gesprekken

Het socialmediabedrijf gebruikt als voorbeeld een bericht over Amerikaanse sporters die snel rijk kunnen worden door een samenwerking aan te gaan met een merk of bedrijf. Er verschijnt dan een melding in beeld waarin staat ‘conversaties als deze kunnen intens zijn’. ‘Laten we op elkaar letten’, staat er verder. Er wordt op gewezen dat er achter iedere Twittergebruiker een mens zit, in de hoop dat mensen elkaar daardoor met respect behandelen. Verder zegt Twitter dat het checken van feiten belangrijk is en dat het ontdekken van verschillende standpunten en perspectieven waardevol is.



Wanneer de functie wordt uitgerold voor alle gebruikers is niet duidelijk.