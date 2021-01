Twitter-topman: niet trots op Trump-ban, wel goed besluit

Twitter-topman Jack Dorsey zegt dat hij niet trots is op, of blij om, de ban van het account van scheidend Amerikaans president Donald Trump. Op zijn eigen account schrijft Dorsey dat hij wel achter de beslissing staat.

Het besluit, dat Twitter nam naar aanleiding van de bestorming van het Capitool door opgehitste Trump-aanhangers vorige week woensdag, was volgens Dorsey noodzakelijk om veiligheidsredenen. ,,Na bestudering van de tweets van @realDonaldTrump en de context daarvan, hebben we het account permanent geblokkeerd vanwege het risico op het aanzetten tot geweld," schreef Twitter zaterdag in een korte toelichting op het besluit.

Precedentwerking

,,Ik ben niet blij om of trots op om het moeten verbannen van @realDonaldTrump van Twitter, of hoe we daar zijn geraakt", verdedigt Dorsey de beslissing woensdag. ,,Na een duidelijke waarschuwing dat we deze actie zouden ondernemen, hebben we deze beslissing genomen met de informatie die we hadden, gebaseerd op de fysieke veiligheid op en buiten Twitter.”

,,Was dit correct?", vraagt Dorsey daarop nog aan gebruikers. Hij zelf vindt dat zijn bedrijf met het in de ban doen van Trump de juiste beslissing heeft genomen maar erkent dat er mogelijk wel een "gevaarlijke" precedentwerking van uitgaat.

Donderdag zette Twitter het privé-account van Trump, dat 88 miljoen volgers heeft, al een half etmaal op zwart. Het bedrijf wilde dat de president drie tweets van vorige week woensdag zou verwijderen. Na verwijdering mocht hij voor straf 12 uur lang niets tweeten.

Waarschuwingen

Twitter plaatste sinds de verkiezingen in november waarschuwingen bij berichten van de president waarin hij onjuistheden, zoals over de uitslag van de verkiezingen verspreidde. De berichtensite waarschuwde dat informatie in die tweets "mogelijk misleidend" of "in twijfel getrokken" is.

Meerdere sociale media, waaronder ook Facebook, hebben Trump in de ban gedaan sinds de bestorming van het Capitool, waarbij vijf doden vielen. Woensdag maakte ook Snapchat bekend dat het Trumps account permanent gaat afsluiten. Behalve de veiligheidsredenen noemde Snapchat daarbij ook "het verspreiden van desinformatie, haat zaaien en aanzetten tot geweld" als redenen voor de ban.