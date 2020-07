Twitter over megahack: ‘Hackers kregen via ons systeem controle over 45 accounts’

De enorme hack hield de gemoederen de afgelopen dagen flink bezig . De accounts van onder meer miljardair Bill Gates en de voormalige Amerikaanse president Barack Obama werden gehackt, net als het profiel van Tesla-baas Elon Musk. Hetzelfde gold voor de accounts van bijvoorbeeld Geert Wilders, Michael Bloomberg, Kanye West, presidentskandidaat Joe Biden, Uber en Apple. Volgens Twitter vielen de hackers in totaal 130 accounts aan. Over 45 wisten ze daadwerkelijk controle te krijgen. De wachtwoorden werden gereset en er werden uit naam van die accounts tweets en retweets de wereld in geslingerd. Zo werd bij het account van Geert Wilders in de nacht van woensdag op donderdag de profielfoto veranderd in een karikatuur van een zwarte man. De banner van het account werd vervangen door een Marokkaanse vlag en er werden meerdere berichten over onder meer samenzweringstheorieën geretweet.

Medewerkers

Via de gehackte accounts werden tweets verstuurd waarin werd gevraagd om bitcoins over te maken. In de berichten stond dat mensen een halfuur hadden om 1000 dollar (876 euro) in bitcoins over te maken. Ze zouden in ruil 2000 dollar ontvangen. ‘Giving back to the community’, klonk het, oftewel iets terugdoen voor de gemeenschap. Volgens Twitter hebben de daders meer dan 100.000 dollar ontvangen.