Twitter bestrijdt 'misinformatie' over stemmen per post

Socialemediaplatform Twitter verscherpt zijn regels over informatie die beweringen over stemmen per post bevatten, zo heeft persbureau Reuters in de nacht van woensdag op donderdag gemeld.

Twitter doet dat met het oog op de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Als gevolg van de coronapandemie zullen veel Amerikanen naar verwachting per post hun stem uitbrengen. President Donald Trump stelt dat dit fraude in de hand werkt, waarvoor volgens zijn critici geen bewijs is.

Het beleid van Twitter zal onder meer bestaan uit "het benadrukken van correcte informatie over alle beschikbare mogelijkheden om te stemmen, inclusief stemmen per post en vroegtijdig stemmen". "In aanloop van de Amerikaanse verkiezingen van 2020, zijn wij erop gericht elk stemgerechtigd iemand in staat te stellen zich te registreren en te stemmen door middel van partnerschappen, tools en nieuw beleid", aldus Jessica Herrera-Flanigan, die over het publieksbeleid van Twitter in de Amerika's gaat, in een e-mail aan Reuters.

De eerste maatregelen worden volgende maand uitgerold. Twitter zegt te onderzoeken hoe het "maatschappelijk integriteitsbeleid" voor het aankaarten van foutieve informatie over briefstemmen en registratie kan uitbreiden.

Briefstemmen is overigens niet nieuw in de Verenigde Staten. In 2016 bracht bijna een kwart van de kiezers zijn stem uit via de post.



Naar verwachting zal stemmen via de post deze herfst een hoge vlucht nemen ten gevolge van de coronapandemie. Volgens experts maken de routinemethodes en de gedecentraliseerde regelgeving rond verkiezingen in de VS het erg lastig om verkiezingsfraude te plegen met briefstemmen. Eind vorige maand plaatste Facebook al eens een label met "steminformatie" bij een bericht van president Trump. In Trumps post stond, in hoofdletters, dat briefstemmen tot "CORRUPTE VERKIEZINGEN" zou leiden.