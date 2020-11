Twitter-account president VS wordt 20 januari overgedragen aan Biden

Computer­muis bestaat 50 jaar: ‘Het is een blijvertje’

17 november Vandaag is het exact vijftig jaar geleden dat de Amerikaanse uitvinder Douglas Engelbart het patent aanvroeg op de computermuis. In die vijftig jaar is er veel veranderd, maar toch denken computerexperts dat de muis een blijvertje is. ‘Het is gewoon een goed concept.’