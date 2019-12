Twee uitstekende koptelefoons met noisecancelling, maar welke is het best?

De volledige review lees je op Tweakers.

Geluid en accu

Wat geluid betreft verschillen de twee hoofdtelefoons aanzienlijk. de WH-1000XM3 wat meer bas heeft en de NC700 een wat neutraler geluid produceert. We hebben op beide hoofdtelefoons onze vaste set testmuziek losgelaten. Dat is muziek in allerlei genres, allemaal in hoge kwaliteit opgeslagen. Die hebben we zowel bekabeld als via bluetooth beluisterd, in zeer verschillende omstandigheden. Van een geluiddichte ruimte tot een vliegtuig.

De WH-1000XM3 heeft een diepe en strakke bas die in het volledige lage spectrum goed klinkt. De bas is echter wat prominent. Ook middentonen worden prima weergegeven, maar in de praktijk overschaduwd door het prominente laag. Dat geldt ook voor de hoge tonen. Hoe de balans uitvalt, hangt sterk af van de muziek die je beluistert. Het lijkt daarmee misschien dat we ontevreden zijn over het geluid van de WH-1000XM3. Dat is niet het geval. De hoofdtelefoon klinkt goed, maar Sony legt duidelijk een ander accent dan Bose.

Volledig scherm De Bose NC700 en de Sony WH-1000XM3 © Tweakers

Bij de NC700 is het geluid, net als zijn voorganger, neutraal. Ook de NC700 heeft een prima basweergave, maar die legt geen bassluier over het geluid als bij Sony. De NC700 klinkt daardoor helderder. Vooral het hoog van de NC700 is beter dan dat van de koptelefoon van Sony. Bose legt echter nadruk op het midden, dat iets te prominent is. We prefereren het neutralere geluid van de NC700 boven dat van de WH-1000XM3, vooral omdat het prominentere midden minder overheersend is dan het te prominente laag van de hoofdtelefoon van Sony. De Bose heeft daarmee het betere allround geluid.

Uiteraard hebben we ook getest hoe lang je plezier kunt hebben van beide hoofdtelefoons. In beide gevallen gaat de accu langer mee dan de langste vlucht die je kunt maken, maar verschil is er wel. Waar we bij de WH-1000XM3 bijna 29 uur onafgebroken konden luisteren, hield de NC700 het iets meer dan 20 uur vol. Daar staat tegenover dat de Bose in bijna 2 uur alweer helemaal opgeladen is, waar de WH-1000XM3 daarvoor bijna 2,5 uur nodig heeft. Toch laadt de WH-1000XM3 sneller op. Als je beide hoofdtelefoons 10 minuten aan de lader hangt, houdt de WH-1000XM3 het 5 uur vol, waar de NC700 het slechts 3 uur uithoudt.

Noisecancelling

De vergelijking tussen de twee hoofdtelefoons is minder voorspelbaar als het op noisecancelling aankomt. Vooral omdat de twee fabrikanten elk een iets andere aanpak hebben gekozen. Bose koos voor een heel simpele oplossing: noisecancelling die in veel kleine stapjes is in te stellen. Je kunt bij het instellen van de noisecancelling kiezen uit de standen 0 tot 10. Stand 0 wil daarbij niet zeggen dat er helemaal geen noisecancelling is, maar dat je vrijwel elk omgevingsgeluid door de muziek heen hoort. Bij stand 10 is het verrassend stil. Dat niet alleen: je voelt ook niet de druk op je oren die bij oudere nc-headsets wel voorkwam. Je hoort vrijwel niets van de omgeving. Zeker de lage en middentonen weet de NC700 goed te blokkeren. Vooral als je intussen naar muziek luistert. De noisecancelling van de NC700 is daarmee indrukwekkend. Absoluut beter dan bij de meeste andere hoofdtelefoons die we hebben geprobeerd en bijvoorbeeld ook een stuk beter dan je wellicht van de QuietComfort 35II gewend bent.

Sony kiest voor een andere benadering. Het probeert noisecancelling te automatiseren en slaagt daar opvallend goed in. De WH-1000XM3 blokkeert niet alleen de lage omgevingsgeluiden, maar ook veel van het midden en weet zelfs in het hoog nog wat te blokkeren. Ook de WH-1000XM3 is daarbij erg stil en ook hier voel je geen druk op je oren. Sterker: Sony heeft daar een speciale functie voor ingebouwd: Atmospheric Pressure Optimizing. Dat moet ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld in een vliegtuig minder druk voelt dan met andere hoofdtelefoons. Dat is nog niet alles. Sony heeft, in de bijbehorende app, een persoonlijke optimalisatie ingebouwd, een onderdeel van de app dat aan de hand van beelden van de selfiecamera van je telefoon bekijkt hoe je oren eruitzien en daarop het geluid aanpast. Het is lastig om te bepalen wat dat precies doet en we hebben niet direct verschil kunnen horen tussen voor en na de optimalisatie.

Ideaal is het echter niet. Adaptive Sound Control kan veel situaties aan, maar niet alle. Vooral bij snelle drukverschillen heeft het systeem het lastig, bijvoorbeeld als je in een trein een tunnel in rijdt. Dan kun je een lichte plop in de rechteroorschelp horen.

Conclusie

De Noise Canceling Headphones 700 en de Sony WH-1000XM3 zijn beide uitstekende hoofdtelefoons. Vooral op het vlak van noisecancelling zetten beide een nieuwe standaard. De WH-1000XM3 past de noisecancelling automatisch aan en doet dat zo goed dat we daaraan de voorkeur geven. Wat geluid betreft geven we de voorkeur aan de neutraal klinkende NC700, hoewel die ondersteuning voor enkele geluidsformaten mist. Het draagcomfort van beide is vergelijkbaar, maar de strakke vormgeving van de Bose moet je aanspreken. De WH-1000XM3 is opvouwbaar en daardoor wat geschikter voor onderweg. Sony heeft bovendien de betere app en de WH-1000XM3 heeft ook een grotere accu. Bose stelt daar dan weer een betere microfoon tegenover, wat handig is voor wie veel belt. Op basis van vormgeving, opvouwbaarheid, app, codecs en accu hebben wij een lichte voorkeur voor de Sony WH-1000XM3, die ook nog iets goedkoper is dan de NC700.

Sony WH-1000XM3

Cijfer: 9,0

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Cijfer: 8,5