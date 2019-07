Trump kraakt cryptomunt Facebook af

Beste koop Dit zijn deze zomer dé telefoons met de beste prijs-kwaliteits­ver­hou­ding

11 juli Voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe smartphone maakt Tweakers al ongeveer een jaar de Best Buy Guide voor smartphones. Ook deze zomer is er een selectie gemaakt van toestellen in vier categorieën. Vandaag: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.