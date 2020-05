Trump dreigt met sluiting social media-bedrijven na waarschuwing over misleidende tweets

,,Republikeinen hebben het gevoel dat social media-platforms conservatieven de mond snoeren. We gaan hen stevig reguleren of sluiten omdat we dit nooit kunnen toestaan”, aldus Trump op Twitter. Vervolgens beschuldigde de president Twitter ervan dat het ook in 2016, toen hij de presidentsverkiezingen won, zou hebben geprobeerd om conservatieven te censureren. ,,We kunnen een meer verfijnde variant daarvan niet opnieuw laten plaatsvinden”, vervolgt Trump. ,,Net zoals we stemmen per post op grote schaal niet kunnen laten gebeuren.”



Trump beweerde eerder op Twitter dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand zou werken. Onder die tweets plaatste Twitter eerder vandaag een link met de tekst: ‘Lees hier de feiten over verkiezingen per post’. Gebruikers die de link aanklikten kwamen bij informatie van bronnen als CNN, The Washington Post en andere media die experts hebben gesproken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat per post stemmen zeer zelden in verband wordt gebracht met verkiezingsfraude.