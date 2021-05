Trump blijft voorlopig verbannen van Facebook en Instagram, maar sanctie was ‘ongepast’

EU: Apple misbruikt macht op streaming­markt, klanten betalen mogelijk te veel

30 april Apple hindert de concurrentie op de muziekstreamingmarkt door te eisen dat andere diensten gebruikmaken van Apples eigen betalingssysteem. Dat is de voorlopige conclusie van de Europese Commissie in een onderzoek dat Brussel begon na klachten van Spotify. Ook het feit dat apps die in de App Store staan geen melding mogen maken dat het afsluiten van een abonnement goedkoper is buiten de App Store om, vindt de marktwaakhond zorgwekkend.