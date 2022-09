Traag internet? Dit zit erachter

Is je internet traag, komen bestanden niet door of hapert je beeld tijdens streamen? Dan heb je waarschijnlijk last van netwerkcongestie. Hoe ontstaat zoiets en belangrijker, hoe los je dit op?

Het woord congestie betekent ophoping en wordt veelal gebruikt in medische termen of bij verkeersdruktes. Als je het internet ziet als een snelweg waarover data heen en weer raast dan snap je dat je niet wil dat er file ontstaat en de data zich als het ware ophoopt. Bij netwerkcongestie gaan er te veel overdrachten tegelijk over het internet en ontstaat er op de digitale snelweg een soort file.

Alles wat je doet op het internet wordt opgedeeld in pakketjes data die heen en weer gestuurd worden over de meest efficiënte routes om hun bestemming te bereiken. Vervolgens voegt de ontvangende computer de pakketjes weer samen tot bijvoorbeeld een een e-mail, filmpje of een webpagina. Normaliter gaat dat vliegensvlug zonder dat je het als gebruiker doorhebt.

Niet genoeg bandbreedte

Afhankelijk van het internetabonnement dat je af hebt genomen bij je internetprovider, beschik je over een bepaalde bandbreedte die de hoeveelheid banen op de digitale weg bepaalt. Wanneer al die bandbreedte tegelijk wordt gebruikt, doen de gegevenspakketjes er langer over om van en naar hun bestemming te gaan, waardoor je verbinding trager wordt.

Als het hele gezin bijvoorbeeld thuis aan het werk is en er worden ondertussen filmpjes gestreamd en Fortnite gespeeld, dan kan je dat zeker merken in je internetsnelheid.

Andere redenen voor netwerkcongestie

Het is niet alleen overbelasting dat tot congestie kan leiden. Mogelijk gebruik je een oude modem of router, of is je apparatuur niet goed ingesteld. Heb je apparatuur van je provider, dan kun je daar contact mee nemen om te vragen of alles nieuw genoeg en juist geconfigureerd is.

Er bestaat ook nog een kans dat je ten prooi bent gevallen aan een cyberaanval van buitenaf. Misschien dat een aanvaller gegevens op jouw computer host en via het netwerk verzendt, waardoor je netwerk belast raakt. Ook virussen of ddos-aanvallen kunnen een rol spelen.

Zo maak je internet weer snel

Als je het idee hebt dat je internet opeens een stuk trager is of als bestanden niet aankomen terwijl je die toch echt had verstuurd, is je internetsnelheid testen met een online tool zoals bijvoorbeeld SpeedTest. Dan kun je direct zien of de snelheden overeenkomen met je abonnement. Zitten er grote verschillen tussen, neem dan direct contact op met je provider.

Een andere optie om vertragingen te verhelpen, is apparaten zoals spelcomputers, mediaspelers en desktop-pc’s rechtstreeks op je router aan te sluiten met een ethernetkabel, dat levert nog altijd de snelste en stabielste verbinding op.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.