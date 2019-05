Toekomstige Huawei-telefoons moeten het mogelijk doen zonder YouTube of Gmail

vijf vragenMet een ban op de producten en het beperken van de toegang tot het Android-platform van Google lijkt Huawei nu echt in de problemen te zitten. Zo is het door de maatregelen goed mogelijk dat Huawei-modellen in de toekomst geen gebruik meer kunnen maken van Gmail, Google Maps en Youtube. We geven antwoord op vijf vragen rondom deze ingewikkelde kwestie.

1. Wat is er nou precies aan de hand?

In essentie gaat het erom dat de Verenigde Staten bang zijn dat Huawei spionagepraktijken uitoefent in de VS. Dat doet het Chinese bedrijf volgens de VS in opdracht van de Chinese regering. Volgens Washington is er bewijs dat de Chinezen dit daadwerkelijk doen, maar de bewijsstukken zijn nog niet gepresenteerd.

Huawei en de Amerikaanse overheid zijn al veel langer op ramkoers. Het is een boek met veel hoofdstukken, zoals de arrestatie van een topvrouw in Canada, het op het laatste moment afblazen van de introductie van de smartphone Mate 10 Pro bij Amerikaanse providers en het aansporen van andere landen om Huawei te blokkeren bij het bouwen van 5G-netwerken. Nu heeft dit vervolgverhaal een nieuw dieptepunt bereikt met het plaatsen van Huawei op de Entity List van de Amerikaanse overheid. Daardoor mogen Amerikaanse bedrijven geen hardware of software leveren aan Huawei en verwante bedrijven. Ook mogen bedrijven geen niet-publieke informatie delen.

Huawei is zich van geen kwaad bewust en ontkent de aantijgingen stellig. Volgens een topman is er geen wet in China die bedrijven verplicht om gegevens te verzamelen of achterdeurtjes in te bouwen in de apparatuur. De techgigant heeft de VS inmiddels (ook) al aangeklaagd.

Ook de Tweede Kamer is ongerust over de ontwikkelingen, maar Nederlandse politici hebben een meer afstandelijke houding rondom de kwestie. Voorlopig zijn er nog geen maatregelen.

2. Wat betekent het beperken van de toegang tot Android?

Google heeft de Android-licentie van Huawei ingetrokken en ook Intel, Broadcom en Qualcomm zouden gestopt zijn met het leveren van chips aan de Chinese fabrikant. Vooral mensen die nu een Huawei- of Honor-telefoon hebben of er eentje overwegen, maar ook anderen kunnen hiermee te maken krijgen.

Huawei moet het nu doen met een zogenaamde open source Android-licentie. Hierdoor blijft jouw smartphone nu wel functioneren, maar kan het in de toekomst grote gevolgen hebben.

3. Kan ik mijn Huawei- of Honor-smartphone nog wel gebruiken?

Voorlopig wel. Je huidige Huawei-smartphone blijft gewoon functioneren. Dat wil zeggen: je telefoon mag gewoon in de Play Store, kan navigeren via Google Maps en heeft toegang tot Gmail. Alle diensten blijven werken, zegt Google. De toekomst is iets minder zeker. Beveiligingsupdates kunnen wel. Google kan immers updates uitvoeren zonder daarover niet-publieke informatie of software uit te wisselen met Huawei. Huawei kan deze ‘patches’ bovendien zelf verspreiden zodra Google die publiekelijk beschikbaar maakt. Dat is ook precies wat Huawei zegt: het belooft updates, maar geen upgrades.

Dat betekent vermoedelijk dat Huawei-smartphones blijven zitten op de Android-versie die ze nu hebben, maar zeker is dat niet. Voor een nieuwe Android-versie zijn nieuwe Google-apps en -diensten nodig en die mag de zoekgigant niet leveren. Dat betekent dat onder andere Gmail, Google Maps en YouTube niet meer werken. Het kan zijn dat er een omweg komt waardoor Google-diensten alsnog kunnen blijven werken, maar die is momenteel nog niet bekend.

4. En hoe zit het met toekomstige smartphones?

Huawei zegt zelf nog niets over software van toekomstige smartphones, maar soms moet je in verklaringen van fabrikanten tussen de regels door lezen en letten op wat ze niet zeggen.



De verklaring van Huawei bevat verwijzingen naar de toestellen die nu zijn geleverd aan webwinkels en providers, maar wat gebeurt er met smartphones die nog gemaakt moeten worden? Nog niet uitgebrachte smartphones kunnen onder de huidige omstandigheden niet uitkomen met Google Play-diensten. Dat betekent dat ze draaien op andere software, bijvoorbeeld de Android-uitgave die Huawei in China maakt of het eigen besturingssysteem waarover Huawei het al jaren heeft, maar dat het nog nooit heeft laten zien. Dat dilemma geldt vermoedelijk onder andere voor de vouwbare Mate X.

Die eerste optie is de waarschijnlijkste. Als je dak lekt en het is niet te repareren, kun je immers beter het dak vervangen dan een heel nieuw huis bouwen. Bovendien is de vraag: zullen westerse consumenten een door Huawei ontwikkeld besturingssysteem vertrouwen?

5. Chipleveranciers mogen niet meer leveren aan Huawei. Kunnen ze dan überhaupt nog telefoons maken?

Klopt. Amerikaanse chipfabrikanten als Intel, Qualcomm, Broadcom en Xilinx zouden naar verluidt aan hun personeel gemeld hebben dat ze zich houden aan het opgelegde handelsverbod van de Amerikaanse overheid en de leveringen aan Huawei staken. Het staken van de chipleveringen is per direct en blijft tot nader order van kracht.

Huawei gebruikt echter zelfontwikkelde chips voor zijn smartphones, maar ook die leunen op onderdelen die van Amerikaanse toeleveranciers komen. Er zitten meer componenten in telefoons en sommige daarvan zijn Amerikaans. Daardoor kan de fabrikant die niet meer gebruiken.

De oplossing bestaat uit volledig leunen op toeleveranciers van buiten de VS, maar dat is lastiger dan het lijkt. Niet voor alles zijn goede alternatieven en het opschroeven van de productie kan veel tijd en geld kosten. Daarbij zit Huawei in een spagaat; dit handelsverbod met Amerikaanse bedrijven is er snel gekomen en kan dus ook snel weer afgelopen zijn. Dat overkwam vorig jaar het eveneens Chinese ZTE, dat tussen april en juli in dezelfde situatie zat. Dus moet Huawei heel veel tijd en geld steken in het zoeken van een oplossing of de zaak even afwachten?

Conclusie

Dit alles kan gemakkelijk een tijdelijke situatie zijn, een truc van de Amerikaanse overheid om de Chinese overheid onder druk te zetten in onderhandelingen in de recente handelsstrijd die beide landen voeren. Volgende maand overleggen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping.