Toegankelijk en familievriendelijk: dit verwachten we van Apples videodienst

GeruchtenmolenDe geruchtenmolen draait al maanden, maar aanstaande maandag is het zover. Om 10 uur lokale tijd in Cupertino (18.00 uur Nederlandse tijd) presenteert Apple zijn nieuwste product. Of moeten we zeggen dienst? De meeste hints wijzen op een streamingdienst voor video en nieuws.

De zwarte uitnodiging voor de pers met de woorden ‘It's Showtime’ laat weinig tot de verbeelding over. Alles lijkt erop dat Tim Cook en co. een streamingdienst voor video lanceren.

Er waren al geruchten over een ruzie tussen Netflix en Apple over het percentage dat contentmakers moeten afdragen om zich bij de streamingdienst aan te sluiten. Ook werd bekend dat Samsung-televisies de mogelijkheid krijgen om video's via Airplay af te spelen. Het lijkt er dus op dat de huiskamer wordt voorbereid op de entree van een nieuwe speler.

Poort tot de jungle van streamingdiensten

Apples streamingdienst moet ten eerste een poort zijn tot de jungle van streamingdiensten die er nu al zijn. Met de service krijg je toegang tot content van bijvoorbeeld HBO en het Amerikaanse Starz, meldt The Verge. In Nederland kunnen we series van HBO - zoals Westworld of Game of Thrones - kijken via Ziggo, met de dienst van Apple zouden we het direct krijgen.

Apple zou zelf ook programma's gaan produceren. Het bedrijf zou zich volledig gaan richten op familie en dus kindvriendelijke content. Geen bloed, seks, onthoofdingen en gescheld. Dat past niet bij het imago van Apple. Wat dan wel? Apple probeerde recent de populaire internetserie Carpool Karaoke (met de Britse latenightshowhost James Corden) om te toveren tot een volledige televisieserie. Een groot succes was dat niet, de recensies waren niet lovend. De ‘uitgerekte’ segmenten in de auto, waarbij beroemdheden hun hits of lievelingsnummer zingen, duurden te lang. Toch is een tweede seizoen in de maak.

Het ging nog slechter met het programma Planet of the Apps. In deze show toonden appmakers hun producten aan een panel investeerders, bestaande uit onder anderen muzikant Will.i.am. De serie werd stopgezet na één seizoen. Had u ervan gehoord? Wij ook niet. Ter vergelijking: de eerste originele serie van Netflix was het razendpopulaire en gelauwerde House of Cards met Kevin Spacey en Robin Wright.

Familievriendelijk

Volledig scherm © EPA Maar er zit heel veel in de pijplijn, als we The Verge moeten geloven. Een animatieserie voor kinderen, een natuurfilm, een serie rondom Snoopy, een comedyserie over dichter Emily Dickinson en een dramaserie met Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell. Vooral die laatste moet een showstopper zijn, meldt de techsite. Ook sciencefiction krijgt een plekje op de streamingdienst. Zo komt er een serie over de verhalen van de schrijver en biochemicus Isaac Asimov, bekend van I, Robot. En alles is family friendly.

Maar werkt zo’n kindvriendelijke aanpak wel in een tijd dat het bloederige en sexy Game of Thrones en Westworld een miljoenenpubliek trekken? Apple lijkt ervan overtuigd te zijn. Tenslotte komen de fans van geweld en seks ook aan hun trekken doordat de dienst content van andere spelers gaat aanbieden. En of het enkel familiegeoriënteerd blijft, is nog maar de vraag. We hebben de officiële onthulling nog niet eens gehad.

Nieuwsdienst

Volgens de geruchten blijft het niet bij een videodienst, maar wordt er ook een nieuwsdienst gepresenteerd. Bij deze hub moeten klanten toegang krijgen tot alle artikelen achter een paywall, oftewel premium. Vooralsnog lijkt dat vooral te gaan om Amerikaanse nieuwsbedrijven, zoals The New York Times en Washington Post. Deze krant is bijvoorbeeld nog niet benaderd door Apple.