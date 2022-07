Tikkie 2.0? Met deze techniek betaal je straks door je telefoon op een ander te richten

Studenten leren over kunstmati­ge intelligen­tie in de praktijk: ‘A.I. rukt overal op’

Kunstmatige intelligentie, ofwel zelflerende software, is overal in opmars. Denk aan systemen die helpen bij het herkennen van tumoren en een algoritme dat waarschuwt waar een kademuur op instorten staat. De Hogeschool van Amsterdam ziet een gat in de markt en gaat studenten opleiden om ‘A.I.’ in de praktijk toe te passen.

24 juni