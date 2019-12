The Witcher-games kennen opleving door succesvolle Netflix-serie

Populaire game The Witcher 3: Wild Hunt , over de fantasy-avonturen van monsterjager Geralt of Rivia, heeft het afgelopen weekend nóg meer spelers getrokken op het game-platform Steam. Een mogelijke verklaring daarvoor is de gloednieuwe Netflix-serie The Witcher die op 20 december verscheen op de streamingdienst .

Steam houdt het op een piek van zo’n 50.000 spelers op het game-platform in de afgelopen 24 uur. Dit aantal is fors hoger dan het gemiddelde van de afgelopen dertig dagen, dat zo rond de 15.000 gebruikers ligt. Het Steam-record ligt overigens op 92.268 spelers, wat gehaald werd in het jaar van de release: 2015.

De forse stijging is opvallend, mede omdat het spel bijna vijf jaar oud is en multiplayer ontbreekt. De huidige piek van bijna 50.000 spelers is vergelijkbaar met de piek die de pc-versie van Red Dead Redemption 2 zondag op Steam haalde. De werkelijke pieken van beide spellen lag waarschijnlijk nog een stukje hoger, omdat ze ook op andere platforms te spelen zijn.

Ook eerdere games in de serie, zoals The Witcher (2008) en The Witcher 2: Assassins of Kings (2011) beleven deze week een opleving qua spelersaantallen.

Netflix-serie

Hoewel de Netflix-serie en de Witcher-games verschillende verhalen vertellen, zijn ze allemaal gebaseerd op de boekenreeks van Poolse auteur Andrzej Sapkowski. Daardoor zijn er genoeg herkenbare elementen voor spelers van de games en kijkers van de serie.